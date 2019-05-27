Познер рассказал, смог бы он застрелить Чубайса

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте ответил на вопрос подписчика, спросившего, смог бы тот выстрелить в одного из руководителей экономических реформ 1990-х годов Анатолия Чубайса и "стать народным героем".

"Когда Чубайс был у меня в программе, он был одним из первых. В какой-то момент я ему сказал: "Анатолий Борисович, а как вам живется со знанием, что три четверти народа вас ненавидит?". Он помолчал, наверное, секунд пятнадцать, что на телевидении очень много, потом посмотрел на меня и сказал: "По-разному, Владимир Владимирович". Я абсолютно четко понял, что ему живется очень непросто", – вспомнил Познер.

Он отметил, что многие не смогут перечислить вещи, за которые недолюбливают Чубайса: "Вот если бы я попросил вас написать хотя бы три вещи, которые сделал Чубайс (и вы это знаете, что он сделал) и за которые вы бы его застрелили, я готов поспорить, что вы не напишете. Вы напишете, что вы думаете, но вы не знаете".

Познер подчеркнул, что россияне не знают, "с чем столкнулись так называемые камикадзе, то есть те, которые пришли к власти", когда остальные "стояли в очереди за мясом, которого не было, когда были пустые прилавки".

"И вот эти люди пришли, зная, что они "камикадзе", потому что они должны принять такие меры, за что их будут ненавидеть, но другого пути нет. И они их приняли. Конечно, они сделали ошибки, но если кто-то думает, что они не любят свою страну, что они это делают для себя… просто люди не понимают этого", – отметил Познер, добавив, что не состоит в дружеских отношениях с Чубайсом, но считает, что "отношение к нему абсолютно несправедливое", как и к Михаилу Горбачеву.

"Кстати говоря, не он развалил Советский Союз, напомню вам, а человек, который подписал соответствующее соглашение – Борис Ельцин в Беловежской пуще, вместе со своими украинским и белорусским коллегами. А почему-то говорят, что это Горбачев развалил. Горбачев хотел сохранить Советский Союз, чуть-чуть другой, правда. Чтобы не было такого, что русские – главные, а остальные – второстепенные, он хотел другой Союз", – добавил Познер.

Также он отметил, что не ходит с пистолетами: "Я противник этих расправ, которые как раз характерны были для Советского Союза".