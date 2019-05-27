Таксистам хотят запретить ездить на старых машинах

Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что разработанные ко второму чтению поправки в законопроект о государственном регулировании перевозок на такси предусматривают введение запрета на использование в качестве таксомоторов автомобилей старше семи лет, сообщает РИА "Новости".
По словам Москвичева, в законопроект предлагается также закрепить обязанность водителей проходить дополнительные курсы и запрет на работу водителями иностранцев.
"Человек без российского гражданства не будет иметь права работать в России в качестве водителя такси", – подчеркнул депутат.
Кроме того, автомобили такси предлагается оборудовать аппаратурой, позволяющей контролировать режим работы водителя, для того чтобы не дать ему возможности работать сверх безопасной нормы.
В первом чтении законопроект был принят в декабре 2018 года. По словам Москвичева, закон может вступить в силу уже в 2019 году.
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