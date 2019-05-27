Гидрологическая обстановка в Алтайском крае по состоянию на утро понедельника, 27 мая, остается стабильной.
Как сообщает региональный МЧС, волна талой и дождевой воды идет вниз по течению. На реке Чарыш пик подъема уровня приходится на низовья, на реке Обь – между селом Усть-Чарышская Пристань и Барнаулом. Достижение критических отметок маловероятно.
Днем 26 и в ночь на 27 мая в предгорьях Алтайского края и на территории Республики Алтай прошли дожди. По прогнозу специалистов, это на короткое время может вызвать подъем уровня воды в реках Чарыш, Ануй, Песчаная, Бия, Катунь и в малых реках, но процесс будет значительно слабее из-за отсутствия снегозапасов и меньших объемов осадков.
Гидрологическая обстановка в Алтайском крае по состоянию на утро понедельника, 27 мая, остается стабильной.
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