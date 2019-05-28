АО "Алтайэнергосбыт" предлагает более 10 тысяч наименований электротехнической продукции по низким ценам.
В наличии и под заказ можно приобрести приборы учета, светотехнику, электроустановочные изделия, кабельную продукцию и многое другое. Действует гибкая система скидок.
Подробности предложения – в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.
АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Для абонентов Алтайского края: тел. +7(3852) 560-660
Для абонентов Республики Алтай: тел. +7(38822) 20-570
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