Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил и напутствовал выпускников Алтайского краевого педагогического лицея-интерната на торжественной выпускной линейке в субботу, 25 мая. Также он встретился с юными изобретателями "Кванториум.22".

Последний звонок в 2019 году прозвенел для 12,5 тысячи одиннадцатиклассников и почти 27 тысяч девятиклассников. Линейки посетили члены регионального правительства и депутаты – это новая традиция в Алтайском крае. Виктор Томенко принял участие в торжестве в педагогическом лицее, где обратился к выпускникам с речью и посетил учебное заведение. Вместе с главой региона школьников поздравляли заместитель председателя правительства края Денис Губин и министр образования и науки региона Максим Костенко.

"Система высшего и среднего специального образования Алтайского края сегодня позволяет продолжить профессиональное развитие, профессиональное совершенствование, а также определяться со своим будущим, не уезжая из своего родного региона. В вузах и ссузах края готовят специалистов более чем по 400 направлениям", – сказал глава региона.

Он напомнил, что в крае ведется подготовка настоящих профессионалов, тех, кому предстоит через несколько лет решать самые разные вопросы взрослой жизни. Региону нужны и педагоги, и медики, и инженеры, и энергетики, и строители, и много других специалистов.

А пока самая главная задача выпускников – максимально хорошо подготовиться к сдаче ЕГЭ, подчеркнул глава региона.

"Дух лицеистов закален в олимпиадах, конкурсах, конференциях всероссийского и международного уровней, победителями и призерами которых являются герои сегодняшнего дня", – добавил Виктор Томенко.

После выступления глава региона сфотографировался с выпускниками и побывал на экскурсии в лицее-интернате. Губернатору показали, как организована учебная и внеклассная работа, как решаются вопросы питания и обеспечения безопасности. Сегодня здесь учится более 500 человек, 190 из них – дистанционно. В этой многопрофильной школе дается подготовка по физико-математическому, информационно-технологическому, педагогическому, оборонно-спортивному, филологическому, социально-гуманитарному, химико-биологическому направлениям. Есть творческие студии, летние профильные школы, спортивные секции, кружки.

Есть даже свой пресс-центр, где губернатор вместе с выпускниками подготовил лицейскую газету по последнему звонку.

Также учащиеся продемонстрировали навыки спортивного туризма, разборки и сборки автомата, а также показали буктрейлеры (видеоролик о содержании книги, – прим. ред.) по книгам Даниила Гранина и Василия Шукшина.

По соседству с лицеем находится детский технопарк "Кванториум.22". Глава региона вместе с Денисом Губиным и Максимом Костенко пообщались с педагогами и учащимися. Они рассказали и показали высоким гостям свои изобретения. Так, на входе их встречали два говорящих робота, которые после небольшого танца поприветствовали губернатора: "Здравствуйте, Виктор Петрович! Рады приветствовать Вас в детском технопарке Алтайского края!".

Гостям показали универсальный защитный корпус для аэродронов, который сохраняет устройство при столкновении с птицами и разными предметами, удерживает баланс прибора и никак не мешает съемке. Рабочее название – "дрон-неваляшка". Также ребята презентовали игрушку для коррекции гиперактивности у школьников, робота, который может работать в условиях радиации или при экстремально низких температурах, робота-связиста для обеспечения устойчивого сигнала беспроводного интернета при проведении массовых мероприятий, устройство для перемещения небольших предметов, очки виртуальной и дополненной реальности с экскурсией по историческим местам Барнаула.

Пообщался глава региона и с юным изобретателем, лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" 2019 года – шестиклассником Михаилом Лисовым. На его счету уже несколько изобретений, в том числе походный генератор, барометр для рыболовов.

"Стабильно высокие результаты детского технопарка представлены в федеральном рейтинге: мы входим в десятку лучших технопарков страны. Более 100 наших ребят стали победителями и призерами международного и всероссийского уровня. Всего в России 89 технопарков в 62 регионах", – рассказал директор "Кванториума" Александр Муратов.

В "Кванториуме" занимаются ребята 11-18 лет по направлениям "Хайтек", "Биоквантум", "Робоквантум" и "Аэроквантум".

Кстати, скоро в регионе появится три филиала "Кванториума" – в Бийске, Рубцовске и Змеиногорске.

Виктор Томенко пожелал всем учащимся удачи и сфотографировался с ними на память.