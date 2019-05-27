В Барнауле с 3 июня на месяц перекроют движение на участках улиц Ленинградской и Островского.
"В связи с проведением работ по строительству участков сети водопровода с 3 июня по 3 июля будет организовано перекрытие ул. Ленинградской в районе дома №223 по ул. Антона Петрова и ул. Островского в районе дома №221д/1 по ул. Антона Петрова", – сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.
Комментарии