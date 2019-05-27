Газопровод поврежден в Барнауле в результате ДТП

Место ДТП оцепили службы, повреждение газопровода устраняется / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле в результате ДТП на проспекте Калинина поврежден газопровод д-530, сообщает пресс-служба администрации города.
"Для устранения последствий аварии и в целях безопасности ограничено движение транспортных средств, в том числе трамваев. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГБДД, газовой службы, ведутся замеры концентрации газа. В результате аварии газоснабжение населения не нарушено", — отметили в пресс-службе.
Как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", ДТП произошло в районе пересечения проспектов Космонавтов и Калинина.
"Тойота Ипсум" врезался в газовую трубу. Труба повреждена. Службы на месте. Водители предупреждают: "Стоит оцепление, никого не пускают, пробка по Калинина и Космонавтов", — отмечается в паблике.
"Водитель насмерть, идет газ, все оцеплено", — пишут в комментариях к записи.
Комментарии