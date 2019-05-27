Путин и патриарх Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл разговаривали про ситуацию вокруг возведения храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщает РИА "Новости".
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и патриарх откровенно обсуждали эту тему.
"Большего я, к сожалению, не могу вам сказать, это есть частный обмен мнениями", — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что в РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что протестом движет "сила, которая пытается расшатать и разрушить единство всего российского народа". Чтобы противостоять ей, как считает митрополит, "важно быть вместе" и "стоять за святое православие".
До этого в епархии раскритиковали публикацию результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге. Согласно исследованию, 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте.
Комментарии
Встретились два одиночества, из одного ведомства, есть о чём поговорить, один про 25 млн .рабочих мест, другой по три построенных храма в день, сказочники.............