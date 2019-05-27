Мужчина с ножом напал на редакцию газеты в Ставрополе

Мужчина с ножом напал на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что пострадали четыре человека. Губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram, что жизни раненых вне опасности, мотивы нападавшего выясняются. Двоих пострадавших уже отпустили домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации.
"Сегодня в Ставрополе произошел вопиющий инцидент, человек с ножом напал на сотрудников редакции "Родина", ранения получили четверо. Это уголовное преступление, сейчас нападавший задержан", — написал Владимиров.
"Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие — определит наказание <...> Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", — добавил Владимиров.
Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент — человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты “Родина”, ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие — определит наказание. Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле. #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
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