Президиум генсовета "Единой России" принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста "России 24", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Президиум также дал поручение приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения "Единой России", а также рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы районы.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Зайцева по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.
Нападение произошло 22 мая, когда корреспондент Иван Литомин пришел в кабинет чиновника. Его решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей. Также Зайцева спросили, почему его адвокату была отдана муниципальная земля, которую теперь тот сдает в аренду администрации района.
В ответ Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и оскорбил, после чего повалил его на пол. После сбежались заместители главы района, которые закрывали камеру. После все ушли на экстренное совещание. Сам Зайцев назвал произошедшее провокацией.
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