Анастасия Волочкова сравнила мужчин с клоуном

Анастасия Волочкова после возвращения из отпуска, который она традиционно провела на Мальдивах, с головой окунулась в подготовку к новому спектаклю с ее участием, сообщает Пятый канал.
Готовящееся представление в последней версии режиссера Николая Челнокова называется "Балерина и клоун".
"Режиссер Николай Челноков решил изменить название нашего спектакля на "Балерина и клоун". Потому что Клоун настоящий мужчина, всегда подает руку женщине и пропускает вперед", — написала балерина в своем Instagram (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.).
Также Волочкова представила юную гимнастку Машеньку, которая исполнит в спектакле роль "Настеньки в детстве".
К слову, балерина в восторге от подготовки к новому проекту. Ежедневно ее страница в социальной сети пополняется видеокадрами с первых репетиций. Так, Волочкова показала свой фирменный шпагат в подвешенной в воздухе клетке.
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