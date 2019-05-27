Экс-прокурор и бывший работник правоохранительных органов пострадали во время нападения психически больного мужчины на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное отделение КПРФ.
Ранее губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным Минздрава, госпитализирован один человек.
"Первая медицинская помощь была оказана им сразу же. Больше всего пострадал самый молодой из защитников – Виталий Гушла. Его, как и Николая Бондаренко, госпитализировали, еще двое – бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций пострадали меньше", – говорится в сообщении партии.
Отмечается, что мужчины отреагировали на шум в кабинете главного редактора, им удалось скрутить нападавшего "после серьезной борьбы" до приезда полиции.
Сообщается, что в полдень понедельника традиционно проводятся заседания бюро крайкома КПРФ или другие плановые партийные мероприятия с большим количеством участников. "Когда в конференц-зале потихоньку начали собираться товарищи, туда прошел гражданин, чью личность сейчас устанавливает полиция. Он полистал подшивку газеты ставропольских коммунистов "Родина" и попросился на прием к главному редактору. Николай Бондаренко пригласил его в свой кабинет, и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ в связи с тем, что предложенный материал не соответствует политике газеты, он набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо", – рассказали в партии.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.
Комментарии
Статья,которую ему не удалось опубликовать называлась:"Колыма-родина моего и Дудя страхов".