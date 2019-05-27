Расследование дела главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, взял на личный контроль заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении главы администрации Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу программы "Дежурная часть" телеканала "Россия 24" и воспрепятствовании законной деятельности журналистов", – заявили в ведомстве.
Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах видно, как чиновник хватает микрофон, после бросает корреспондента на пол и оскорбляет его. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью.
Чиновника решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей.
Видео получило широкий резонанс. СК в отношении Зайцева завел уголовное дело, а президиум генсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии.
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