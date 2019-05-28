Усиление напряженности на границе России и Украины объяснили в ФСБ

Первый заместитель директора ФСБ, руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете" заявил, что украинские пограничники уклоняются от сотрудничества с российскими, что создает благоприятные условия для противоправной деятельности на границе.
"Что касается двусторонних контактов с представителями Государственной пограничной службы Украины, то, к нашему сожалению, ситуация к лучшему не меняется. Украинские пограничники уклоняются от сотрудничества. Это создает дополнительные риски и формирует благоприятные условия для противоправной деятельности", — подчеркнул Кулишов.
Он отметил, что нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере.
"Сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках. Все эти действия ведут к усилению напряженности на российско-украинской границе", — пояснил Кулишов.
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