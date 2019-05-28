Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
За что мы любим позднюю весну, так это за невероятную красоту, которую она приносит. Цветущие яблони, сирень, черемуха, рябина, тюльпаны: одно сменяется другим, и в воздухе постоянно витают цветочные ароматы. И ни прохладная погода, ни отключение горячей воды не омрачают последний месяц весны. Барнаул хорош в любое время года, но цветущей весной он просто прекрасен. Если вы еще не сфотографировались на фоне этого буйства красок – срочно устраивайте фотосессию.
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