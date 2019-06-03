Понедельник, 3 Июнь, 08:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,38
€ 72,84
Обь
402см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Налоги. Алтайский край. 2018: инфографика

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Какие налоги и в каком объеме собрал Алтайский край в 2018 году и сколько отдал в федеральный бюджет

В 2018 году на территории Алтайского края было собрано более 80 млрд рублей налогов. Часть из них регион отдал Москве, часть оставил себе, часть распределил по городам и районам края. Алтайская налоговая служба предоставила Amic.ru подробные данные, которые мы использовали для графического отражения налоговой ситуации в регионе. Подробная информация в специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

"Если налог полностью зачисляется в федеральный бюджет, это не значит, что регион не получает ничего от этих сумм. Федеральный бюджет отдает Алтайскому краю почти столько же, сколько налоговая служба мобилизует на территории региона. Если мы говорим, к примеру, что 61 млрд рублей собрали в территориальный бюджет, то примерно такую же сумму край получил из федерального бюджета, в том числе и за счет НДС, который формирует больше половины дохода федерального бюджета", – прокомментировал Amic.ru руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

Нажмите на картинку для ее увеличения.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

3.06.2019 08:27
месный

лучше расскажите как их потратили, детально, до ручки и пачки бумаги, до скрепки, а мы оценим эффективность

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:32
Безнадежные не безнадежны: как помогают тем, у кого полностью утрачен зубной ряд 0
08:18
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов 0
08:04
Появилось видео убийства заступившегося за прохожего спецназовца 0
07:52
"Уходи пока молодой": бывший учитель о том, почему педагоги уходят из профессии 0
07:36
Налоги. Алтайский край. 2018: инфографика 1
07:19
Геймер или разработчик игр: как в Барнауле получить образование через интернет 0
07:02
В теплые края – без зубов: почему накануне отпуска стоит сходить к стоматологу 0
06:51
Как выбрать велосипед и почему скупой платит дважды: советы эксперта 0
06:32
Неземная Исландия: потрясающие фотографии с высоты птичьего полета 0
06:11
Лето пришло: какая погода ждет жителей Алтайского края 3 июня 0
06:01
Город позавидует: программу по спасению села представили в Алтайском крае 0
23:32
Лоза пристыдил Алсу за "чужой" миллион на благотворительность 0
22:59
Названа дата запуска термоядерного реактора в России 0
21:47
Рубцовчане могут остаться без муниципальных автобусов 2
20:23
Составлен рейтинг самых доступных лифтбеков 0
19:53
Алтайский театр драмы поставит спектакль по 13 рассказам Шукшина 0
19:21
Конопля проросла у здания районных властей в Новосибирске 0
18:50
Гастрономический фестиваль пройдет в Камне-на-Оби 12 июня 0
18:29
Полуголая модель объяснила свой забег в финале ЛЧ 0
17:36
Познера включили в список "Миротворца" 2
17:11
Ученые назвали оптимальное время отдыха для долгой жизни 1
16:35
Макгрегор прокомментировал итог боя Джошуа с Руисом 0
16:06
Когда Троица в 2019 году и как к ней правильно подготовиться 1
16:01
Рейс SSJ-100 из Новосибирска в Екатеринбург задержали на 13 часов 1
15:41
Знаменитую Чемальскую ГЭС реконструируют в Горном Алтае 0
15:28
Барнаульца подозревают в обмане офиса микрозаймов 0
14:57
Опубликовано видео массовой гибели рыбы в новосибирской реке 1
14:27
1107 алтайских семей выбрали каждый месяц получать маткапитал 0
13:59
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными 3
13:26
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 1
12:37
ФАС запретила президенту НТС заявлять о риске скачка цен на бензин 2
12:10
В России запретили тюнинг авто без разрешения ГИБДД 0
11:40
100 детсадов и школ повреждены взрывами в Дзержинске 3
11:12
Водитель протаранил опору ЛЭП и погиб в Новосибирской области 0
10:48
Горно-Алтайский государственный университет отметил 70-летие 0
10:14
Полицейский погиб в ДТП на трассе в Алтайском крае 2
09:56
ДТП с автомобилем такси произошло в Новосибирске 0
09:13
Олимпийские чемпионы проведут встречи с алтайской молодежью 0
08:41
Биатлонист Елисеев назвал причину пропуска сбора в Белокурихе 1
08:12
Бийский технологический институт отметил 60-летие 0
07:51
Что такое клещевой энцефалит и как его лечить? 2
07:29
Сладкая жизнь: как приготовить горячий шоколад 0
07:12
Алтайский депутат предложил продавать квоты на охоту с аукциона 3
06:48
Люди, у которых день не очень задался 0
06:32
Платить ли ОДН, если купил квартиру в новом доме без счетчика и не живешь там 0
06:14
Фалалей пришел: почему 2 июня нужно прекратить посадку огурцов 1
06:01
Туманы и грозы : прогноз погоды в Алтайском крае на 2 июня 0
23:51
Стало известно, как дочь Алсу потратила выигранный миллион в шоу "Голос. Дети" 4
22:59
Онищенко прокомментировал "пользу" от укусов клещей 3
21:07
Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области 5
20:58
Новое написание русских фамилий на Украине назвали в Госдуме этноцидом 2
19:41
Экс-губернатора Ивановской области подозревают в хищении 700 млн рублей 2
19:27
Схему обмана в автосалонах проверил на себе Роспотребнадзор 1
18:45
От +4 до +24: погода в Алтайском крае на 2 июня 0
18:28
Турнир в память ветерана Великой Отечественной пройдет в алтайском селе 0
18:23
Полицейские помогли двум мужчинам выбраться из горящего авто в Республике Алтай 1
17:52
В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек 0
17:39
Будет лучший в России: алтайский "Артек" построят на "Бирюзовой Катуни" 13
17:31
Медведев заявил, что у СНГ есть будущее 1
16:32
Песков назвал "Северный поток – 2" серьезной конкуренцией США 0
16:01
Экс-губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции 3
15:42
Четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Алтайском крае 0
15:25
Отец забил до смерти дочь-инвалида, чтобы она не мешала играть в планшет 3
14:48
Медики назвали продукт, улучшающий состояние сосудов и сердца 1
14:26
Чемпионаты России и Европы по дзюдо планируется проводить в Алтайском крае 0
14:00
Музыка нас связала: "Радио Дача" в Горно-Алтайске 1
13:55
Житель Алтая ограбил микрофинансовую организацию в Новосибирске 2
13:39
Число уголовных дел о преступлениях в отношении детей снизилось в России 0
12:48
Личная неприязнь: СК назвал мотив главы Раменского района для убийства 2
12:32
Автомобили с 1 июня запретили тюнинговать без разрешения ГИБДД 0
11:52
Виктор Томенко поздравил жителей Алтая с Международным днем защиты детей 0
11:31
МЧС рассказало, как пустые бутылки могут спасти при паводке 0
10:49
Элтон Джон раскритиковал удаление некоторых сцен из фильма "Рокетмен" в России 4
10:32
Эксперты рассказали, с какого возраста детям нужны карманные деньги 0
09:29
Супруга экс-главы Красноярского края заявила о пользе укусов клещей 8
09:04
"Мираторг" подал два иска о защите деловой репутации 5
07:46
144 мужчины ушли в отпуск по уходу за ребенком в Алтайском крае 0
07:19
Ждали второго ребенка более 10 лет: семейные истории со счастливым концом 2
07:03
Конкурс эссе про врачей и медсестер проводят в Алтайском крае 0
06:50
Куда сводить детей в Барнауле 1 июня и не разориться 0
06:44
Правда или миф: алтайский врач о заблуждениях курильщиков 3
06:32
Дети – цветы жизни и источник хорошего настроения: уморительные фото малышей 0
06:14
Завещания, ОСАГО и роуминг: какие законы вступят в силу в июне 2019 года 0
06:01
Край обетованный: как выглядит сейчас барнаульский городской пляж 0
03:54
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы 1
02:07
Россия расширила санкции против представителей Евросоюза 2
01:14
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о программе наблюдений за НЛО 0
00:52
НАСА завершила проверку самого дорогого телескопа мира 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.