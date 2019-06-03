В 2018 году на территории Алтайского края было собрано более 80 млрд рублей налогов. Часть из них регион отдал Москве, часть оставил себе, часть распределил по городам и районам края. Алтайская налоговая служба предоставила Amic.ru подробные данные, которые мы использовали для графического отражения налоговой ситуации в регионе. Подробная информация в специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

"Если налог полностью зачисляется в федеральный бюджет, это не значит, что регион не получает ничего от этих сумм. Федеральный бюджет отдает Алтайскому краю почти столько же, сколько налоговая служба мобилизует на территории региона. Если мы говорим, к примеру, что 61 млрд рублей собрали в территориальный бюджет, то примерно такую же сумму край получил из федерального бюджета, в том числе и за счет НДС, который формирует больше половины дохода федерального бюджета", – прокомментировал Amic.ru руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

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