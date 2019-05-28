Программа "5 точек роста" в рамках Школы бизнеса Алтайского края от Деловой среды стартует в нашем регионе 28 мая 2019 года на базе Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.
"5 точек роста" – это федеральный образовательный проект для действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка совместно с Центром поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Спикеры проекта – федеральные эксперты и успешные предприниматели страны, которые поделятся не теоретическими знаниями, а практическими кейсами, расскажут, как вести бизнес в современных условиях выгодно и безопасно.
"Цель этого проекта – реальная практическая помощь предпринимателям региона, говоря языком официальным – "развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края", – говорит директор Фонда МСП Антон Слободчиков. – Курс "5 точек роста" – один из самых длительных в портфеле Фонда МСП. За четыре недели обучения участники программы пройдут пять образовательных блоков по темам "Упаковка бизнеса", "Команда", "Трафик", "Продажи" и "Финансы". В программе – 10 живых лекций и 8 вебинаров от ведущих экспертов и действующих успешных российских предпринимателей".
Участники программы узнают:
- как создать уникальное торговое предложение;
- как упаковать бизнес;
- как вести эффективные переговоры с клиентами;
- как начать больше продавать и контролировать прибыль;
- как управлять финансовыми рисками;
- как сформировать сильную команду;
- как автоматизировать процессы.
Старт программы – 28 мая текущего года в центре "Мой бизнес". Подробности на мойбизнес22.рф
Что в программе?
БЛОК 1. УПАКОВКА БИЗНЕСА
28 мая в 10:00 – Алексей Четвергоф "Четкий и быстрый маркетинг";
29 мая в 10:00 – Алексей Четвергоф "Автоматизация для привлечения клиентов";
31 мая в 16:00 – вебинар Станислава Клиникова "Мотивация персонала";
1 июня в 16:00 – вебинар Элины Оруджевой "Как увеличить доход в 2 раза".
БЛОК 2. КОМАНДА
4 июня в 10:00 – Дмитрий Карнаухов "Подбор персонала без затрат";
5 июня в 10.00 – Дмитрий Карнаухов "Как найти и удержать сотрудников";
7 июня в 16:00 – вебинар Юрия Павленко "Бирюзовые организации";
8 июня в 16:00 – вебинар Ксении Суворовой "Полезный контент для привлечения клиентов".
БЛОК 3. ТРАФИК
12 июня в 10:00 – Кирилл Шишлов "Привлечение клиентов в интернете";
13 июня в 10:00 – Кирилл Шишлов "Клиентоориентированность и УТП";
15 июня в 16:00 – вебинар Павла Терского "Социальные сети для бизнеса";
17 июня в 16:00 – вебинар Екатерины Орловой "5 практических способов увеличить продажи".
БЛОК 4. ПРОДАЖИ
18 июня в 10:00 – Светлана Павельчук "Создание прибыльной стратегии";
19 июня в 10:00 – Светлана Павельчук "Как снизить финансовые риски";
22 июня в 16:00 – вебинар Дмитрия Кота "Упаковка бизнеса";
23 июня в 16:00 – вебинар Семена Кибало "Как создать сильный бренд";
БЛОК 5. ФИНАНСЫ
25 июня в 10:00 – Петр Кудасов "Эффективные переговоры";
26 июня в 10:00 – Петр Кудасов "Построение прибыльного отдела продаж".
Организационные вопросы 8-800-222-8322.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
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