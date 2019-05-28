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Диагноз под сомнением: зачем и как ужесточают правила призыва в российскую армию

, ИА "Амител"
Новый закон не позволит уклониться от армии
От 10 до 15 уклонистов в Алтайском крае затягивают призыв / Фото: stolica-s.su

От 10 до 15 уклонистов в Алтайском крае затягивают призыв / Фото: stolica-s.su

Перепроверять здоровье подозрительных призывников смогут чаще, а медосмотр в военкомате превратится в углубленное освидетельствование. Такие изменения последуют после утверждения поправок в законе "О воинской обязанности и военной службе". Об этом "Известиям" рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

 1
Для чего хотят расширить возможности призывной комиссии?

С одной стороны эта мера направлена на борьбу с отказниками. В интернете множество частных фирм предоставляет услуги по вопросу уклонения от службы. Одной из стратегий таких советчиков является получение "правильного диагноза" в поликлинике. После принятия поправок заключения гражданских медиков смогут поставить под сомнения и направить новобранцев на обследование в военные госпитали. Это позволит бороться с врачебной коррупцией и недобросовестными призывниками. Опровергнуть купленный диагноз будет проще.

С другой стороны, как отметил Олег Жердев, появится возможность пересмотреть степень годности призывников, которые хотят служить. Принятие поправок может увеличить число абитуриентов военных вузов, которые ранее не могли поступить из-за ограничений по здоровью.

 2
Что изменится?

Полномочия призывных комиссий будут расширены: усилится контроль ранее вынесенных медицинских заключений. Военкомат получит право направлять призывника с сомнительной историей болезни на контрольно-медицинское освидетельствование.

Согласно новым правилам, призывников негодных к военной службе при наличии медицинских показаний, будут направлять на лечение. В результате новобранец либо будет вылечен и призван в армию, либо освобожден от службы, если болезнь носит хронический характер. Будет определен перечень медицинских организаций, куда комиссии смогут направить призывника. 

Другим важным изменением является замена осмотра на освидетельствование. "Медосмотр – это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование – это обследование с заключением о степени годности к военной службе", – объясняет Олег Жердев.

Согласно нововведениям, медицинское освидетельствование можно будет проводить неограниченное количество раз.

 3
Когда изменения вступят в силу?
Поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" Минобороны планирует окончательно доработать уже в конце мая 2019 года. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в "Положение о призыве на военную службу граждан РФ", сообщают "Известия".
 4
Нужны ли такие изменения в Алтайском крае?

"Проблем с уклонистами в Алтайском крае нет. Десять-пятнадцать человек могут затягивать призыв, пытаться что-то предпринять. В других регионах проблема стоит острее. Если у призывника с детства заболевания проходят по всем карточкам, то нет смысла его куда-то отправлять. А если карточка была пустая и появился серьезный диагноз, мы отправляем его в краевое учреждение", – объясняет начальник отдела призыва Алтайского края Андрей Круглов. Представитель военного комиссариата добавил, что думать об изменениях пока рано – поправки только предложили. Возникает много вопросов, связанных с ужесточением призыва. Если предлагается направлять граждан в военные медицинское учреждение (ближайшее для Алтайского края в Новосибирске), как будет осуществляться отправка, каким образом гражданина заставят поехать в новосибирский госпиталь и за чей счет – остается неизвестным.

В призывную кампанию Весна-2019 из Алтайского края на отправку запланировано 2500 человек. 15 новобранцев будут проходить службу в Президентском полку.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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