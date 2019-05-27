Болельщики должны быть со своей сборной и при победах и при поражениях, считает министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Чиновник поделился с

редакцией ИА "Амител" своими впечатлениями о выступлении сборной России на чемпионате мира по хоккею — 2019 и рассказал о перспективах развития этого вида спорта в регионе.

Может, звезд многовато

"Мы всегда хотим победу. В этой ситуации у нас маленькая, но победа в виде медали. Это наша сборная, мы должны быть с ней и при победах и при поражениях. Ребята бились, но финны были сильнее, хотя наши более звездные. Практика показывает, что количество звезд не гарантирует итоговую победу." — отметил министр спорта Алтайского края.

"Я очень внимательно смотрел матч Россия — Финляндия: интересных моментов было больше все же у финнов. Наверное есть вопросы к тренерам по формированию состава. Не только звезды должны быть в составе команды. У финнов было мало звезд, но была команда. У наших тоже была команда, но, может, многовато звезд", — отметил чиновник.

Отдельно Алексей Перфильев отметил игру вратаря сборной Андрея Василевского и признался, что обычно обращал внимание на игру нападающих, защитников. На этом чемпионате внимание было приковано к вратарю.

"Вратарь — это отдельный разговор, его заслуга в матче за бронзу и грамотная игра в полуфинальном матче: в первом периоде он спасал команду несколько раз. Меня поразило его правильное вратарское спокойствие" — признался министр спорта.

Алтайские спортсмены должны стать костяком сборной России

Также чиновник рассказал о перспективах развития хоккея в Алтайском крае. По словам Перфильева, сейчас стоит задача создавать все условия, чтобы наши земляки формировали костяк сборной России. Для игроков должна создаваться мотивация оставаться в нашем регионе, а не пробиваться под флагами других субъектов.

"В рамках федеральной программы "Спорт-норма жизни" в этом году будет поставлено оборудование для хоккея в школу имени Алексея Черепанова. Мы заканчиваем экспертизу и будем заходить на ледовую арену "Алтай", которая стоит в заморозке с 2013 года. Строительство там продлится 33 месяца. Этот комплекс станет хорошим добротным гнездом для нашей хоккейной школы. К 2022 году будет построен лед в Бийске на 250 млн рублей. Кроме хоккейной коробки там будет и футбольное поле." — рассказал о развитии хоккея в ближайшие годы Алексей Перфильев.

Напомним, победу на чемпионате мира по хоккею в воскресенье 26 мая 2019 года одержала сборная Финляндии, которая в финале переиграла команду Канады (3:1). Бронзовым призером стала сборная России, по буллитам обыгравшая в матче за третье место команду Чехии (3:2). Вратарь сборной России Андрей Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира, который проходил в Словакии.