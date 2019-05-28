Алтайский край принял участие во всероссийской акции "Запуск цифровых воздушных змеев". Уже 3 июня наш край вместе с другими 34 регионами страны откажется от аналогового вещания федеральных каналов и перейдет на "цифру". Специальной акцией власти решили в очередной раз напомнить о новой эпохе телевидения в регионе тем, кто еще не купил приставку и рискует уже со следующей недели остаться наедине с черным экраном телевизора.

"Цифровые" волонтеры

25 мая в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина прошла акция, посвященная переходу Алтайского края на цифровое телевещание. Студенты запустили в небо воздушных змеев с логотипами 20 телеканалов, которые доступны пользователям региона в мультиплексах цифрового телевещания. Подобные акции в этот день проходили и в других регионах России. Право запустить в небо ярких воздушных змеев предоставили волонтерам, которые ездят по районам Алтайского края и помогают жителям сел настраивать цифровые приставки для телевизоров.

На акции присутствовал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Среди сопровождавших губернатора были министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов, начальник по делам молодежи Екатерина Четошникова, а также дзюдоист Иван Нифонтов.

"Начинается новая эра нашего отечественного телевидения, по крайней мере для 35 регионов России, куда вошел и наш с вами Алтайский край. 3 июня в стране и в крае будет отключено аналоговое вещание. Жители уже получили доступ к 20 федеральным каналам. Для этого была проведена большая работа, неравнодушные люди оказывали помощь там, где она требовалась. В этом смысле роль волонтеров просто неоценима. Я хочу искренне поблагодарить волонтеров за ваше отношение и за все, что вы делаете в этом проекте для нашего края, для общества и, без сомнения, для своего будущего. Поздравляю вас с началом новой эры в нашем телевидении", – обратился к волонтерам Виктор Томенко, дав старт акции. Глава региона пообещал журналистам, что власти сделают все, чтобы из-за отключения аналогового телевидения не пострадали местные каналы.

Сам запуск воздушных змеев оказался недолгим. Несколько федеральных каналов, включая Первый канал, СТС и "Россия-1" взмыли в небо, как их рейтинги в прайм-тайм. Несколько же других каналов упорно не хотели покидать поле Парка спорта и угрожали приземлиться на головы зрителей. Но волонтерам удалось поймать ветер и в итоге все 20 каналов улетели в прекрасное и ясное барнаульское небо, символизируя новую эпоху более чем для двух миллионов телезрителей, которые получили возможность смотреть любимые передачи в отличном качестве.

Еще одним зрелищным моментом акции стала "цифровая зарядка", которую провела с волонтерами мастер спорта по спортивной аэробике Надежда Аксенова.

Что такое цифровое ТВ и как его принимать

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал делает более высокое качество изображения и звука.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата. Второй мультиплекс был запущен официально в конце прошлого года.

Чтобы принять сигнал нового стандарта, необходимо наличие цифровой эфирной трансляции в вашем населенном пункте или наличие в вашем домохозяйстве телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и приемной антенны дециметрового диапазона. Если такое оборудование отсутствует, его необходимо приобрести. ТВ-приставка должна также поддерживать цифровой стандарт вещания DVB-T2 и иметь декодер MPEG-4. Ее средняя стоимость составляет от 800 рублей до нескольких тысяч.

Отметим, что на данный момент 97,7% населения Алтайского края имеют свободный доступ к цифровому сигналу. Остальные, а это примерно 53 тысячи человек, которые проживают в 248 населенных пунктах Алтайского края, не охвачены цифровым эфирным телевидением.

Но смотреть цифровое ТВ смогут и они – им помогут три оператора спутникового телевидения – "НТВ+", "Орион" ("Телекарта") и МТС. Они обеспечат бесплатный доступ ко всем 20 каналам двух мультиплексов. Жителям придется только заплатить за покупку оборудования для приема сигнала. Стоимость такого оборудования – 4-5 тысяч рублей за единицу. Причем достаточно одного такого прибора, чтобы сигнал принимала вся улица.

Компенсации

Тем, кто не сможет купить приставку, в бюджете Алтайского края предусмотрены компенсации. Так, жители, относящиеся к категории социально необеспеченных, могут получить материальную помощь из краевого бюджета: до 1000 рублей на приобретение цифровой приставки, до 4500 рублей на спутниковое оборудование (для тех, кто живет в территориях, где нет цифрового эфирного вещания – где не поймать сигнал через антенну). Главный критерий социальной незащищенности – величина дохода на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.

По состоянию на конец мая уже около 600 жителей Алтайского края получили компенсацию из бюджета за покупку оборудования для приема сигнала цифрового телевидения.