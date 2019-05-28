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Медведев отменил внутрисетевой роуминг в России

, ИА "Амител"
"Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса", - отметил Медведев
Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы / Фото: rapsinews.ru

Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы / Фото: rapsinews.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга, сообщает РИА "Новости".

В России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона, а национальный необходим, когда сети данного оператора нет в какой-либо части страны. С 1 июня вступает в силу закон о ликвидации национального роуминга. Согласно новым правилам стоимость услуг связи не будет зависеть от региона пребывания абонента.

"Оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве: закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Медведев отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.

Вице-премьер Максим Акимов напомнил на совещании, что Россия также интенсифицировала работу по поэтапной отмене роуминга внутри Евразийского экономического союза.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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