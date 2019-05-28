Тимати и Минобороны показали Шойгу совместную коллекцию одежды

В Национальном центре управления обороной России прошла презентация коллекции одежды в стиле милитари, которая стала совместным проектом сети магазинов "Армия России" Минобороны и бренда Black Star рэпера Тимати, сообщает телеканал "Звезда".
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну. Всю представленную на показе одежду в скором времени можно будет приобрести в российских военторгах и магазинах Black Star. Объем выпущенной одежды из новой коллекции не сообщили.
Эту весенне-летнюю коллекцию, как отмечается, создавали полгода. В нее входят различные варианты одежды для мужчин, женщин и детей. "Рэп-стилистика в укороченных толстовках с логотипом "Армия России", брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны", – сообщает телеканал.
"Армия России" и Тимати представили совместную коллекцию одежды "Черная звезда". Собрали для вас кадры с премьерного показа, который состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной:https://t.co/mc6LGxxBPQ pic.twitter.com/twDbSGVyVQ— ТАСС (@tass_agency) 27 мая 2019 г.
Также были представлены платья, шорты и футболки, в частности, с мишенью на груди и надписью "Сирия" на спине. Вся показанная на подиуме одежда исполнена в военных цветах, кроме того, в некоторых экземплярах присутствуют элементы военного снаряжения.
"Она и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого", – заявил Тимати на презентации.
Комментарии
Таки оденут спецназ в сиреневые стринги
black star, черная звезда. Тимур Ильдарович Юнусов --- негр?
У нашей армии звезда всегда была и есть красная. "Красная звезда" по-русски.
рэпер, тимати, черная звезда ... позорище и бред.
а где мегазвезда Сергей Зверев !!! Для какой цели была демонстрация???? такой не стильной одежды. Военная форма выглядит солиднее и брутальнее. И причем тут Тимурка....
нет слов.....