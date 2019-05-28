Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Instagram рассказал о произошедшем накануне двойном ДТП, в результате которого под колесами грузовика погибла женщина, пытавшаяся спасти сидящих в автомобиле детей.
Вечером 24 мая на трассе Барнаул – Рубцовск практически в одно время произошло два дорожно-транспортных происшествия. На 95-м километре трассы А-322 столкнулись четыре автомобиля. В этом случае обошлось без пострадавших. Второе ДТП произошло сразу же. Автомобиль "Скания" совершил наезд на 34-летнюю женщину, водителя автомобиля "Форд", которая вышла из машины. В результате женщина погибла, еще три пассажира этого автомобиля получили различные травмы. Как рассказали очевидцы ДТП, было сильное задымление участка дороги из-за горевшей на полях травы.
"О поступке этой женщины говорят все. До глубины души потрясен самопожертвованием землячки, матери, спасшей детей ценой своей жизни", – написал Бессарабов.
"Сейчас больше вопросов, чем ответов. Пока очевидцы рассказали только то, что на трассе, по которой ехала Юлия Савенкова, была плохая видимость из-за горящей травы на полях. Это стало причиной сначала одного ДТП (столкнулись четыре машины, среди которых был данный автомобиль), а затем и второго: женщина вышла из авто и направилась к пассажирской двери, за которой сидели бабушка и два ее сына. Увидев, что в направлении автомобиля по трассе несется фура, она кинулась ей навстречу – благодаря этому отчаянному поступку водитель фуры замедлил скорость. Но удара не удалось избежать – он пришелся по Юлии, также получили травмы дети и бабушка, находившиеся в салоне", – рассказал депутат подробности.
Среди причин ДТП Бессарабов назвал безалаберность тех, по чьей вине горели поля: "Так или иначе, юридической стороной вопроса занимаются специальные органы – а у этой ситуации есть и другая, моральная сторона. Самоотверженность свойственна каждой матери – но этот поступок не может оставить равнодушным никого. Выражаю соболезнования семье погибшей".
"С просьбой оказать любую необходимую поддержку этой семье – медицинскую, социальную, моральную, психологическую – я обратился к заместителю председателя правительства Алтайского края, к уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае", – заключил Бессарабов.
Комментарии
Глупость думать, что она кого-то спасла, могло бы быть вообще без жертв.
Скорее всего была в шоке после ДТП.
Сама погибла и водилу фуры под статью подвела.
Если бабушка в сознании, может, пояснит, зачем! Она вышла на трассу в таком месте с плохой видимостью?! Лучше было быстрее его проехать... Хотя чего теперь...
Водятел сам статью поднял, скорость надо снижать при ограниченной видимости. И если лох на поповозке может об этом не знать, то водитель-профи обязан предвидеть.
Я так поняла, что она вышла из машины из-за первого ДТП , в котором также принимала участие?!
"...Это стало причиной сначала одного ДТП (столкнулись четыре машины, среди которых был данный автомобиль), а затем и второго: женщина вышла из авто и направилась к пассажирской двери, за которой сидели бабушка и два ее сына." Разве нет?
Читайте внимательнее, ранее уже произошло ДТП (4 машины, в т.ч. и белая)! Возможно машина была не на ходу, поэтому женщина и вышла.
Надо причины устранять, а не последствия. Поджег бесконтрольно траву: огромный штраф или в тюрьму, либо жечь траву с согласованием с ГИБДД, соответствующими знаками и регулированием данного участка( так должно быть), вот тогда не будет таких происшествий. Причина: горящая трава, точка. Дальше можно сколько угодно размышлять, кто виноват, и что не надо было делать. А теперь дети без матери, машина всмятку и водитель фуры под статьей.