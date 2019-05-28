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"До глубины души": Бессарабов о ДТП, в котором женщина ценой жизни спасла детей

, ИА "Амител"
"До глубины души потрясен самопожертвованием землячки, матери, спасшей детей ценой своей жизни", – написал Бессарабов
Среди причин ДТП Бессарабов назвал безалаберность тех, по чьей вине горели поля / Фото: vk.com/incident22

Среди причин ДТП Бессарабов назвал безалаберность тех, по чьей вине горели поля / Фото: vk.com/incident22

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Instagram рассказал о произошедшем накануне двойном ДТП, в результате которого под колесами грузовика погибла женщина, пытавшаяся спасти сидящих в автомобиле детей. 

Вечером 24 мая на трассе Барнаул – Рубцовск практически в одно время произошло два дорожно-транспортных происшествия. На 95-м километре трассы А-322 столкнулись четыре автомобиля. В этом случае обошлось без пострадавших. Второе ДТП произошло сразу же. Автомобиль "Скания" совершил наезд на 34-летнюю женщину, водителя автомобиля "Форд", которая вышла из машины. В результате женщина погибла, еще три пассажира этого автомобиля получили различные травмы. Как рассказали очевидцы ДТП, было сильное задымление участка дороги из-за горевшей на полях травы.

"О поступке этой женщины говорят все. До глубины души потрясен самопожертвованием землячки, матери, спасшей детей ценой своей жизни", – написал Бессарабов.

"Сейчас больше вопросов, чем ответов. Пока очевидцы рассказали только то, что на трассе, по которой ехала Юлия Савенкова, была плохая видимость из-за горящей травы на полях. Это стало причиной сначала одного ДТП (столкнулись четыре машины, среди которых был данный автомобиль), а затем и второго: женщина вышла из авто и направилась к пассажирской двери, за которой сидели бабушка и два ее сына. Увидев, что в направлении автомобиля по трассе несется фура, она кинулась ей навстречу – благодаря этому отчаянному поступку водитель фуры замедлил скорость. Но удара не удалось избежать – он пришелся по Юлии, также получили травмы дети и бабушка, находившиеся в салоне", – рассказал депутат подробности.

Среди причин ДТП Бессарабов назвал безалаберность тех, по чьей вине горели поля: "Так или иначе, юридической стороной вопроса занимаются специальные органы – а у этой ситуации есть и другая, моральная сторона. Самоотверженность свойственна каждой матери – но этот поступок не может оставить равнодушным никого. Выражаю соболезнования семье погибшей".

"С просьбой оказать любую необходимую поддержку этой семье – медицинскую, социальную, моральную, психологическую – я обратился к заместителю председателя правительства Алтайского края, к уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае", – заключил Бессарабов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 10:02
- гость -

Глупость думать, что она кого-то спасла, могло бы быть вообще без жертв.
Скорее всего была в шоке после ДТП.

0  0
28.05.2019 10:09
- гость -

Сама погибла и водилу фуры под статью подвела.

0  0
28.05.2019 10:15
- гость -

Если бабушка в сознании, может, пояснит, зачем! Она вышла на трассу в таком месте с плохой видимостью?! Лучше было быстрее его проехать... Хотя чего теперь...

0  0
28.05.2019 10:22
- гость -

Водятел сам статью поднял, скорость надо снижать при ограниченной видимости. И если лох на поповозке может об этом не знать, то водитель-профи обязан предвидеть.

0  0
28.05.2019 10:24
MARU

Я так поняла, что она вышла из машины из-за первого ДТП , в котором также принимала участие?!
"...Это стало причиной сначала одного ДТП (столкнулись четыре машины, среди которых был данный автомобиль), а затем и второго: женщина вышла из авто и направилась к пассажирской двери, за которой сидели бабушка и два ее сына." Разве нет?

0  0
28.05.2019 10:28
- гость -

Читайте внимательнее, ранее уже произошло ДТП (4 машины, в т.ч. и белая)! Возможно машина была не на ходу, поэтому женщина и вышла.

0  0
28.05.2019 10:37
гость

Надо причины устранять, а не последствия. Поджег бесконтрольно траву: огромный штраф или в тюрьму, либо жечь траву с согласованием с ГИБДД, соответствующими знаками и регулированием данного участка( так должно быть), вот тогда не будет таких происшествий. Причина: горящая трава, точка. Дальше можно сколько угодно размышлять, кто виноват, и что не надо было делать. А теперь дети без матери, машина всмятку и водитель фуры под статьей.

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