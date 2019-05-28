Учащийся второго класса школы №3 в Вологде во время урока начал угрожать своему однокласснику, а затем переключился на учительницу, пообещав "сломать ей голову", сообщает Newsvo.
Издание отмечает, что мальчик – внук депутата от "Единой России" в областном Заксобрании, а директор школы – член городской Думы от этой же партии. По мнению родителей учащихся, именно поэтому руководство учебного заведения никак не реагирует на их жалобы.
На кадрах мальчик сначала подходит к сверстнику за первой партой и замахивается кулаком со словами: "Голову сломаю!".
"Только тронь!" – отвечает ему учительница. Мальчик начинает кричать, хватается за парту и начинает ее трясти.
После школьник переключает свою агрессию на женщину. Второклассник, рыча и сжимая кулаки, медленно подходит к педагогу и начинает кричать, что "сломает голову" и ей тоже, после чего ударяет ее по руке. В ответ преподавательница заявляет, что "даже руки пачкать об него не будет". Ребенок возвращается к своей парте.
Издание отмечает, что этот ученик постоянно устраивает подобные сцены, дерется, оскорбляет детей и взрослых. Решение поставить в классе камеры за собственные деньги приняли родители остальных учеников, чтобы доказать неадекватное поведение ребенка.
"Его мама считает, что на сына наговаривают, что он не виноват, а на драки его провоцируют", – рассказывают родители учеников.
Комментарии
вырастил зверька дед единорос
Офигевшее поколение, нет уважения не к учителям не к старикам, поколение ВВП и дальше будет только хуже!
Мальчик в форме. Его будущее предрешено!
20 лет "стабильности" дали звериные плоды.
Народу пора просыпаться уже.
А дрыном его никто не пытался воспитывать может поможет, но в данном случаи это внук да еще кого дЕПУТата можно и под статью попасть. Изолировать сопляка-психопата пусть дед уму разуму учит...
Индиго
почему скрыты лица народ должен знать психически не здоровых. Что в будущем ждать от этого неадеквата...
ничего про мальчика говорить не буду-видно всё сразу...меня другое интересует- почему учитель СИДИТ???? прогуливающиеся дети, сидящий учитель-милота, а не урок....видно, что ученик не раз это делал раньше и что, всегда оставался безнаказанным????? даже если его папа Путин-вызывайте в школу, садите на урок, пусть наблюдает...и ещё, в семье депутата не лада, это любой психолог скажет
Зануда
ничего про мальчика говорить не буду-видно всё сразу...меня другое интересует- почему учитель СИДИТ???? прогуливающиеся дети, сидящий учитель-милота, а не урок....видно, что ученик не раз это делал раньше и что, всегда оставался безнаказанным????? даже если его папа Путин-вызывайте в школу, садите на урок, пусть наблюдает...и ещё, в семье депутата не лада, это любой психолог скажет
Сидит , потому что очевидно, что это перемена у детей, они все заняты своими делами, кто то с веником, кто то просто сидит
Поведение даже комментировать нет смысла, здесь психологам нужно разбираться, а может и психиатрам.....