Основные причины ожирения у мужчин в России назвали в Минздраве

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что за последние 15 лет число российских мужчин, страдающих от ожирения, выросло почти в три раза и достигло 29%, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, главными причинами ожирения у россиян стали недостаточная физическая активность и неправильное питание.
"Двигаемся мы мало, особенно, что странно, мало двигаются в возрасте от 25 до 44 лет. Казалось бы, самое молодое население, – но от 45 движение начинается несколько больше. В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе", – отметила Драпкина.
Также она указала на обилие рекламы, побуждающей человека есть, даже если он не голоден.
В июле 2018 года сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди регионов РФ по числу людей, страдающих ожирением, по итогам 2017 года. Диагноз поставили 5,4% жителей края.
Комментарии