Список самых бесполезных советов врачей составили эксперты

Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья, сообщает "Федеральное агентство новостей".
К примеру, в рейтинг попала рекомендация не мочить манту. Совет сочли бесполезным, так как вакцина вводится в нижние слои кожи. Однако к призыву не расчесывать место укола стоит прислушаться.
Также сомнительным признан совет пить по восемь стаканов воды в день, так как необходимый организму объем воды следует рассчитывать индивидуально, исходя из массы тела и других показателей.
В список вошли и популярные мифы о вкусовых зонах языка, каждая из которых отвечает за распознавание соленого, сладкого, горького и кислого вкусов, и обязательности завтрака.
Кроме того, эксперты заявили, что зрение от пребывания перед компьютером или телевизором не портится. Это лишь приводит к усталости глаз.
Рекомендация пить противовирусные препараты при простуде также сомнительна, поскольку эти лекарства не помогают быстрее вылечиться.
Также эксперты развенчали миф и об обязательном завтраке. Исследования показывают, что и здесь все индивидуально и зависит от привычки: некоторые люди могут спокойно обходиться без приема пищи сразу после пробуждения.
Комментарии
список бесполезных списков экспертов не вмещает все бесполезности экспертов
Самые бесполезные люди составили список бесполезных советов самых полезных людей
ждем поясление Е. (это норма) Малышевой. без нее вообще никому верить нельзя.
Бред о бреде)))