Патриарх Кирилл заявил, что в Екатеринбурге "храм никому не мешает"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги своего визита в Страсбург, заявил, что протесты против строительства православных храмов, подобные тому, что случился в конце мая в Екатеринбурге, – редкое явление для России, передает ТАСС.
"Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли", – сказал патриарх.
Он также высказал мнение, что храмы вряд ли могут кому-то помешать. "Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает", – подчеркнул патриарх, добавив, что в ряде случаев Церкви приходится сталкиваться с ни чем не мотивированной злобой.
Ранее во время визита в Страсбург патриарх в ходе общения с верующими рассказал, что в России сейчас строится по три храма в сутки. Этот тезис вызвал бурное обсуждение в российском обществе и перекрестные сравнения с объемами строительства детских садов, школ и больниц.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил провести опрос, чтобы выяснить мнение горожан. Сейчас администрация Екатеринбурга решает, каким образом будет проводиться опрос населения, параллельно принимаются заявки на альтернативные места для размещения храма святой Екатерины. В мэрию поступило уже более 8 тыс. предложений по месту строительства храма. Накануне главные инвесторы строительства выпустили заявление, где сказали, что рассмотрят площадки, которые в итоге предложат епархия и администрация города, и решат, будут ли финансировать этот вариант.
Комментарии
Что за новость то там Кирюша. Про медведева так часто не пишут, спит что ли опять? А этот пенсионер только и работает, не покладая рук своих...
Прозелитизм РПЦ - это и есть мотив.
храм никому не мешает
коммунистам тоже храмы мешали
Мне вот интересно, он сам-то верующий? Если да то в кого, в Путина, который его на верхушку и вытащил? Ах да, чуть не забыл, церковь то может и хорошо, только вот в сети давно документы есть, что там помимо церкви еще жилье будет. Как то этот факт не особо с церковью вяжется, хотя с нашей более чем...
Как всегда, в чужом глазу сучок видим, а в своем бревно не замечаем. РПЦ всегда белая и пушистая. Так и не усвоили попы уроки столетней давности...
Патриарх Кирилл уверен, что те, кого не устраивает появление в России новых храмов, служат Сатане. Он отметил, что храмы в России строятся «не по приказу», а «в ответ на желания людей».
Почему если церковь строит храмы по желанию людей, нельзя построить и детские сады с больницами по желанию людей?
Вполне возможно, что если бы там строили детский сад и больницу, протесты были бы все равно. Храм хотели построить на месте, с которого его раньше снесли. Хотели восстановить историческую справедливость. У нас вон на проспекте Ленина памятник Ленину снесли. наверное за то, что он храмы сносил. Походу поторопились, не знали, что скоро против храмов опять протесты начнутся. Перефразируя Ленина: "Сносить, сносит и еще раз сносить"
а как Кирилл узнал что никому не мешает? люди, защищавшие сквер, это никто?
Храм хотели построить на месте, с которого его раньше снесли.
не ври. церковь снесенная была не там где собрались строить
Храм мешает людям, защищавшим сквер и коммунистам, которые раньше храмы сносили
28.05.2019 15:03
- гость -
не ври. церковь снесенная была не там где собрались строить
Не ври, именно там! Мог бы я написать тебе, но не напишу, потому что не знаю точно. Слышал, что где то там. Вполне возможно, что это ты, а не я, слышал п...ж.
что то Гундяева слишком много становится, видно историю то подзабыл уже, а зря
они не мешают, это правда, поэтому стройте их на окраине города, ну или за 5 км от его границы.
28.05.2019 14:53
- гость -
Почему если церковь строит храмы по желанию людей, нельзя построить и детские сады с больницами по желанию людей?
Зачем где сквер вообще что-то строить? Если сквер был сделан на деньги налогоплательщиков, сквер подарок горожанам на юбилей города.
Раньше были города с парками, скверами, аллеями, а сейчас что мы видим ТЦ, парковки, храмы.
В Екатеринбурге все верующие наверное на окраине живут или за 5 км от его границы. Все верующие России наверное также живут на ее окраине, а некоторые уже уехали за ее границу
Для верующих есть разница ТЦ, парковка, сквер или храм
28.05.2019 15:19
гость
В Екатеринбурге все верующие наверное на окраине живут или за 5 км от его границы.
Да там кругом в этом пятаке уже построены огромные храмы, всем верующим хватает, только РПЦ не хватает и бизнесмену олигарху.
28.05.2019 15:19
гость
вообще имелось в виду без привязки к ЕКт
28.05.2019 15:21
гость
Для верующих есть разница ТЦ, парковка, сквер или храм
А давайте вообще всё снесём и построим только храмы, и будем жить в храмах, церковь уже на этом настаивает.
какого хрена РПЦ не платит налоги? судя по количеству новых храмов и дорогим поповским цацкам (от автомобилей до часов), у них денег всё больше, у народа России - всё меньше. даёшь честное налогообложение всех продавцов опиума для души!
28.05.2019 15:29
гость
Да там кругом в этом пятаке уже построены огромные храмы, всем верующим хватает, только РПЦ не хватает и бизнесмену олигарху
Это верующие так говорят? Или у них никто не спрашивал?
28.05.2019 15:30
- гость -
вообще имелось в виду без привязки к ЕКт
Я тоже про всю Россию
28.05.2019 15:31
гость
А давайте вообще всё снесём и построим только храмы, и будем жить в храмах, церковь уже на этом настаивает.
Это церковь так говорит? Пока не слышал таких дибильных речей от церкви
А давайте вообще всё снесём и построим только храмы
прекратите подавать им идеи