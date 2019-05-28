Значительно выросло число россиян, которые вынуждены экономить на всем

В России значительно увеличилось число граждан, которые вынуждены экономить на всем – от еды до медицины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Согласно официальной статистике, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2% населения страны). Реальные доходы населения падают пятый год подряд. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.
Главной статьей экономии за последний год стали путешествия. Если ранее об этом говорили 12% россиян, то сейчас – 29%.
Число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло с 17% до 24%. Третью строчку заняли траты на одежду и обувь. В 2018 году на этом экономили 9% граждан, теперь их доля увеличилась до 23%.
Также увеличилась доля граждан, сокративших траты на развлечения (с 6% до 22%), рестораны (с 4% до 15%), косметику (с 1% до 8%), деликатесы (с 6% до 20%), алкоголь и сигареты (с 5% до 13%).
Помимо этого, россияне стали ужимать себя в расходах на медицину (с 1% до 7%), спорт (с 1% до 7%) и на транспорт (с 1% до 5%). При этом россияне вернулись к экономии на мобильную связь: в 2019 году на ней экономили 4% опрошенных (опрос 2018 года таких граждан не зафиксировал).
Лишь 17% опрошенных заявили, что не экономят ни на чем.
По мнению президента "Ромира" Андрея Милехина, подобные результаты исследования вполне закономерны: "Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади и россияне немного расслабились в 2017 году. Но очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса".
Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.
Комментарии
А чьи это заслуги, неужели мировой закулисы, ведь наши вожди на такое не способны?!
Спокойно, граждане, все идет по плану.
вовремя подвезенный хороший план -залог успеха!
ну отсыпайте тогда и мен
Число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло
Так и число россиян, владельцев автомобилей, выросло. Сейчас хорошо ездить важней, чем хорошо питаться. Цена среднего авто россиянина равна средней зарплате россиянина за год, но это не значит, что он год не ел. Он несколько лет экономил, в том числе на еде
28.05.2019 15:07
- гость - А тебе еще нельзя! тебя Миронов проверит на наркоту, и выдадут тебе справку. Вот если бы ты был из их партии то да
А тебе еще нельзя! сфигализагуляли? я и так до пенсии не доживу никак - а тут хоть
Значительно выросло число россиян, которые вынуждены экономить на всем
Какой корректный заголовок!Как мягко сказано!
Сейчас хорошо ездить важней, чем хорошо питаться.
Раз так, значит, голода нет
экономлю на еде для хорошей езды
Кому еда, кому езда, но всем трында.))
Говорите уже прямо не живём а выживаем. И это в самой богатейшей стране на земле!? Капееец
"Так и число россиян, владельцев автомобилей, выросло."
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да, этих россиян ещё выжимать и выжимать!
дави их, вова!
если чел постоянно обещает одно, но делает совершенно другое, а они всё равно ему верят, то так им и надо.
главное - сверхдержава, кузькина мать и гордости полные штаны
28.05.2019 15:31
- гость -
Интересно просто, а куда Вы хорошо ездите? На работу? Чтобы зарабатывать деньги, которых не хватает на еду, потому что Вы хотите хорошо ездить на работу?
щас в июле комуналку подымут как всегда -еду вообще можно не покупать
28.05.2019 16:07
ГостьЯ
у меня больной ребенок много мотаемся по специалистам, больницам, родители старые на другом конце города, сад далеко, и да на работу тоже хочу ездить хорошо
28.05.2019 15:47
- гость -
И чем же она богата? Покорным и послушным населением? Основное богатство любой страны это люди, а кто думает что это не так, обычно живут в РФ, Нигерии, Венесуэле и прочих дырах человеческой цивилизации.
Закон Яровой, онлайн-кассы, чипирование всего и вся. Платоны, Меркурии и т.д. и т.п.
И ее десяток процентов добавится к выживающим, ибо цены на все поднимаются "благодаря" усилению регулирования и контроля, десятки контролирующих структур.
Сотни миллиардов дополнительно нужно ежегодно на внедрение и выполнение все новых и новых законов. В конечно итоге все это вкладывается в цены.
28.05.2019 16:22
- гость -
Спасибо. Понятно.
Зато стабильность и лишьбынебыловойны.
и лишьбынебыловойны. ага, порой так охота бомбу на них скинуть.. но тут то бомбы пока, то погода не летная(