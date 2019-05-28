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Значительно выросло число россиян, которые вынуждены экономить на всем

, ИА "Амител"
Число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло с 17% до 24%
Лишь 17% опрошенных заявили, что не экономят ни на чем / Фото: zendiar.com

Лишь 17% опрошенных заявили, что не экономят ни на чем / Фото: zendiar.com

В России значительно увеличилось число граждан, которые вынуждены экономить на всем – от еды до медицины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Согласно официальной статистике, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2% населения страны). Реальные доходы населения падают пятый год подряд. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.

Главной статьей экономии за последний год стали путешествия. Если ранее об этом говорили 12% россиян, то сейчас – 29%.

Число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло с 17% до 24%. Третью строчку заняли траты на одежду и обувь. В 2018 году на этом экономили 9% граждан, теперь их доля увеличилась до 23%.

Также увеличилась доля граждан, сокративших траты на развлечения (с 6% до 22%), рестораны (с 4% до 15%), косметику (с 1% до 8%), деликатесы (с 6% до 20%), алкоголь и сигареты (с 5% до 13%).

Помимо этого, россияне стали ужимать себя в расходах на медицину (с 1% до 7%), спорт (с 1% до 7%) и на транспорт (с 1% до 5%). При этом россияне вернулись к экономии на мобильную связь: в 2019 году на ней экономили 4% опрошенных (опрос 2018 года таких граждан не зафиксировал).

Лишь 17% опрошенных заявили, что не экономят ни на чем.

По мнению президента "Ромира" Андрея Милехина, подобные результаты исследования вполне закономерны: "Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади и россияне немного расслабились в 2017 году. Но очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса".

Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 15:00
- гость -

А чьи это заслуги, неужели мировой закулисы, ведь наши вожди на такое не способны?!

0  0
28.05.2019 15:03
- гость -

Спокойно, граждане, все идет по плану.

0  0
28.05.2019 15:07
- гость -

вовремя подвезенный хороший план -залог успеха!

0  0
28.05.2019 15:07
- гость -

ну отсыпайте тогда и мен

0  0
28.05.2019 15:16
гость

Число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло

Так и число россиян, владельцев автомобилей, выросло. Сейчас хорошо ездить важней, чем хорошо питаться. Цена среднего авто россиянина равна средней зарплате россиянина за год, но это не значит, что он год не ел. Он несколько лет экономил, в том числе на еде

0  0
28.05.2019 15:16
- гость -

28.05.2019 15:07
- гость - А тебе еще нельзя! тебя Миронов проверит на наркоту, и выдадут тебе справку. Вот если бы ты был из их партии то да

0  0
28.05.2019 15:22
- гость -

А тебе еще нельзя! сфигализагуляли? я и так до пенсии не доживу никак - а тут хоть

0  0
28.05.2019 15:28
- гость -

Значительно выросло число россиян, которые вынуждены экономить на всем
Какой корректный заголовок!Как мягко сказано!

0  0
28.05.2019 15:29
- гость -

Сейчас хорошо ездить важней, чем хорошо питаться.

Раз так, значит, голода нет

0  0
28.05.2019 15:31
- гость -

экономлю на еде для хорошей езды

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