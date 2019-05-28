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ВС пересмотрел свою позицию по выплатам за ДТП с не указанным в полисе водителем

, ИА "Амител"
После решения Верховного суда изменится судебная практика в КАСКО
В ОСАГО все останется по-прежнему / Фото: news.myseldon.com

В ОСАГО все останется по-прежнему / Фото: news.myseldon.com

До сих пор существовала определенная судебная практика: если авария происходила по вине водителя, который управлял застрахованным автомобилем, но сам при этом не значился в полисе, то ущерб обязан был компенсировать страховщик. Это правило распространялось и на добровольное КАСКО, и на обязательное ОСАГО. Уже потом страховщик предъявлял регрессные требования водителю, который был за рулем в момент аварии, но не был вписан в полис, пишет "Российская газета".

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, после этого решения Верховного суда изменится судебная практика в КАСКО. В ОСАГО все останется по-прежнему. Ведь правила установлены федеральным законом: страховщик заплатит, но потом взыщет с незастрахованного виновника аварии.

Причем такой порядок прописан в законе об ОСАГО. А для добровольного КАСКО законы не писаны. И в каждом случае судьям приходилось руководствоваться не законами, а общепринятой судебной практикой. Так, по КАСКО страховщик должен был платить собственнику автомобиля в любом случае. Даже если за рулем в момент аварии был не вписанный в полис гражданин. Это установлено постановлением Пленума Верховного суда № 20, принятого еще в 2013 году.

Однако теперь Верховный суд решил иначе. Итак, некто Беляков А.В. попал в аварию. Собственник машины Беляков В.Ю. обратился в страховую компанию за выплатой. Благо, машина застрахована по КАСКО. Но вот беда: если в полис ОСАГО были вписаны все Беляковы, то в полис КАСКО – только собственник автомобиля Беляков В.Ю. По этой причине страховщик решил, что страхового случая не наступило. Машина пострадала, но за рулем был человек, на которого страховка не распространялась.

Однако районный суд требования собственника автомобиля частично удовлетворил. Это решение поддержал и областной суд. Причем оба суда ссылались на постановление Пленума ВС. Но, разбирая это дело, Верховный суд пришел к совершенно другим выводам. И это решение удивило юристов.

В договоре КАСКО допущенным к управлению указан только Беляков В.Ю. Он, заключив договор добровольного страхования, самостоятельно определил круг лиц, допущенных к управлению транспортом.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в результате наезда на железнодорожную плиту автомобилем под управлением Белякова А.В., который не указан в договоре добровольного страхования в качестве лица, допущенного к управлению автомобилем. Что исключало отнесение причиненного ущерба в результате произошедшего происшествия к перечню страховых случаев, согласованному сторонами.

То обстоятельство, что Беляков А.В. был включен в полис ОСАГО, правового значения для настоящего спора не имеет, поскольку истцом были заявлены требования, вытекающие не из договора ОСАГО, а из договора добровольного страхования.

Кроме того, суды ошибочно сослались на положения статей 963, 964 Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующие основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, указал Верховный суд.

Судами не было учтено, что положения указанных статей предусматривают случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения в тех ситуациях, когда страховой случай наступил.

Однако в настоящем споре с учетом условий конкретного договора добровольного страхования страховой случай не наступил. Поэтому страховщик автовладельцу не должен.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 16:13
месный

дак мы чё страхуeм автомобиль или ответственность водителя?!

Если ответственность водителя, то значит он со своей страховкой может ездить на любом автомобиле.
Если автомобиля - то там может ехать любой водитель!

Когда это урoдство и прoизвол страхoвых кончиться?!

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28.05.2019 19:19
ом

Когда все разом не купят страховки хотя бы за год и клещи начнут дохнуть с голода, но сам понимаешь этого никогда не будет ибо мы добровольные терпилы

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