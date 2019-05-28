Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова, курирующая Алтайский край, обратилась к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко с предложением увеличить финансирование программы, по которому молодые семьи могут получить жилье. Это она сделала после жалоб семей-очередников из Барнаула, сообщает пресс-служба партии.
Речь идет о федеральной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", в рамках которой была утверждена программа по Барнаулу. По данным ЛДПР, в 2018 году в очереди за сертификатами на жилье стояли 6150 семей, из которых 260 – многодетные. Больше пяти лет ждут собственные метры 1775 семей.
"В бюджете Барнаула сегодня нет свободных средств на эти цели. Поэтому выдается все меньше сертификатов. Люди вынуждены ждать годами – пока одному из супругов не исполнится 36 лет, и тогда семья автоматически выбывает из списка. При этом ежегодно растет число многодетных семей, которые имеют привилегии по программе. Поэтому многие семьи с одним или двумя детьми постоянно двигаются в очереди назад", – прокомментировала Елена Строкова.
Она обратилась к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко с предложением увеличить финансирование программы. Также она предложила разделить программу на две: для многодетных семей и семей, не имеющих такого статуса.
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