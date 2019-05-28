Президентский Совет по правам человека приедет с инспекцией на Алтай

Президентский Совет по правам человека будет работать в Алтайском крае и в Республике Алтай 2-7 июня. Как сообщает пресс-служба Совета, правозащитники планируют побывать в детских, социальных, медицинских, образовательных учреждениях двух Алтаев, посетить места лишения свободы, осмотреть аварийные дома и места возможных экологических нарушений.
Также состоится встреча с региональными властями и гражданскими активистами регионов. Прием в Барнауле состоится в 18:00 часов 3 июня, в Горно-Алтайске – в 19:00 часов 5 июня. По итогам инспекции и встреч с жителями члены Совета представят варианты решения озвученных проблем.
Ранее Совет по правам человека проводил выездные заседания в других регионах России. Так, 21 мая в Татарстане члены Совета разбирались в проблемах расселения аварийного жилья. На совещании в правительстве региона и во время трехчасового общения с жителями были рассмотрены типовые ситуации, наиболее сложные случаи специалисты взяли на дополнительную проработку. Члены Совета пообещали внести предложения жителей в Минстрой РФ, который занимается разработкой нового механизма расселения аварийных домов. В Смоленской области выездное заседание посвятили вопросам увековечения памяти жертв репрессий.
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