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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Бензин вновь подорожал в Алтайском крае

, ИА "Амител"
О повышении стоимости бензина сообщают и из других регионов
Бензин подорожал / Фото: zhiznonline.ru

Бензин подорожал / Фото: zhiznonline.ru

28 мая автомобилистов Барнаула ожидал неприятный сюрприз: новое повышение стоимости бензина. В среднем автомобильное топливо подорожало на 15 копеек. Повышение бензина отмечено практически одновременно на сети АЗС двух крупнейших поставщиков автомобильного топлива – "Газпромнефть" и "Роснефть".

На АЗС "Газпромнефть" стоимость АИ-95 сейчас составляет 43 р. 05 коп, а еще буквально вчера его цена была 42 р. 90 коп.

На АЗС "Роснефть" АИ-92 сегодня стоит 41 р. 15 коп. Буквально накануне можно было заправиться по цене 41 рубль.

О повышении стоимости бензина и именно на 15 копеек с 28 мая сообщают и омские СМИ. Так, по данным NGS55, на АЗС "Газпромнефть" максимальная стоимость бензина марки АИ-92 теперь составляет 40,80 рубля, АИ-95 – 43,25 рубля, а АИ-95G – 44,15 рубля.

Напомним, в январе 2019 года стоимость бензина резко выросла. Только в Алтайском крае средние цены на бензин на розничном рынке увеличились на 65-70 копеек в зависимости от марки топлива. В компаниях тогда объясняли рост цен повышением ставки НДС с 18% до 20%.

После возмущений автомобилистов по всей стране в ночь на 12 февраля цены на бензин были снижены. В среднем бензин подешевел на 20 копеек за литр. Тогда же эксперты заявили, что уже весной 2019 года бензин в стране вновь станет дорожать. Начнется так называемое "сезонное повышение стоимости", связанное с полевыми работами.   

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Между тем, по данным Федеральной службы государственной статистики, цены производителей бензина в России в апреле 2019 года в среднем поднялись на 0,2% по отношению к марту.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.05.2019 13:23
- гость -

хорошая новость. чем выше и чаще поднимают цены, тем ближе мы к смене власти

0  0
28.05.2019 13:23
- гость -

Сегодня заправился на Роснефти - 95 вырос до 43 руб. Но сам себе не поверил, ведь на селекторном совещании в начале апреля "Премьер-министр сообщил, что нефтяными компаниями взяты обязательства не допускать ощутимого роста цен. Заморозка цен на бензин до лета одобрена властями"

0  0
28.05.2019 13:29
Друк

"хорошая новость. чем выше и чаще поднимают цены, тем ближе мы к смене власти"
на Украине сменили власть и что, сильно там бензин подешевел? Вопрос конечно же риторический.

0  0
28.05.2019 13:31
BLATNOI

даешь 100 руплей за литру

0  0
28.05.2019 13:36
- гость -


28.05.2019 13:31
BLATNOI

даешь 100 руплей за литру

Даешь тебе мозг размером хотя бы с фасолину.

0  0
28.05.2019 13:44
- гость -

Каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

0  0
28.05.2019 13:47
- гость -

Лишь бы полосок на батоне было нужное количество

0  0
28.05.2019 13:49
- гость -

ну наконец то! че так долго и давно не поднимали.. уу какие нехорошие

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