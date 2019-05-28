Депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова высказалась по поводу предложения продлить время продажи алкоголя в Алтайском крае. Законодательную инициативу обсуждали на заседании дискуссионно-аналитического клуба "2030".
По словам Евгении Боровиковой, продление времени продажи алкоголя до 23:00 часов не решит социальную проблему употребления некачественных спиртных напитков.
"Продлим мы время продажи спиртного или нет – по сути, не имеет значения. Люди как пили, так и будут пить. Здесь проблема социальная, и решить ее поможет только комплексный подход. Вот говорят, что лучше пить качественный алкоголь до 23:00, чем травиться "паленкой" после 21:00. Кто может себе позволить хорошую бутылку – тот и ночью ее найдет. Ему для этого необязательно идти в псевдобары. А вот если нет денег – человек так и будет ходить в сомнительные забегаловки даже при продлении времени продажи на приличный алкоголь. Мы должны четко понимать цель нового законопроекта – хотим мы добиться снижения показателей смертности от алкоголя и спасти нацию или защищать интересы предпринимателей?" – говорит депутат.
По ее мнению, первым делом власти должны освободить от псевдобаров жилые дома, а затем уже думать о продлении времени продажи алкоголя.
Напомним, разрешить продажу алкоголя до 23:00 часов в Алтайском крае предлагают в качестве одной из мер борьбы с пивными магазинами, маскирующимися под заведения общепита. Сейчас алкоголь в супермаркетах Алтайского края продают только до 21:00 часа, а так называемые псевдобары продолжают торговать алкоголем на вынос и после этого времени.
До 28 мая на сайте АКЗС проходит общественное обсуждение проекта.
Комментарии
пивнушек итак на каждом шагу лучше народ споить чтоб никто не возмущался
нация спасается доступной медициной, повышением уровня жизни, и ничем иным.
То что делают пивом не называется - это порошок юпи разведенный!
хорошие слова я аж прослезился, но вы как депутаты выберете "защищату интересов предпринимателей" А как иначе? Коллега же рядом сидит имеющий бизнес.
что она там спасает? В любой точке города не далее 100-150 метров хода работают пивнухи круглосуточные где есть и пиво и водка. Просто вместо местных барыг торговые сети будут получать деньги.