Депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова высказалась по поводу предложения продлить время продажи алкоголя в Алтайском крае. Законодательную инициативу обсуждали на заседании дискуссионно-аналитического клуба "2030".

По словам Евгении Боровиковой, продление времени продажи алкоголя до 23:00 часов не решит социальную проблему употребления некачественных спиртных напитков.

"Продлим мы время продажи спиртного или нет – по сути, не имеет значения. Люди как пили, так и будут пить. Здесь проблема социальная, и решить ее поможет только комплексный подход. Вот говорят, что лучше пить качественный алкоголь до 23:00, чем травиться "паленкой" после 21:00. Кто может себе позволить хорошую бутылку – тот и ночью ее найдет. Ему для этого необязательно идти в псевдобары. А вот если нет денег – человек так и будет ходить в сомнительные забегаловки даже при продлении времени продажи на приличный алкоголь. Мы должны четко понимать цель нового законопроекта – хотим мы добиться снижения показателей смертности от алкоголя и спасти нацию или защищать интересы предпринимателей?" – говорит депутат.

По ее мнению, первым делом власти должны освободить от псевдобаров жилые дома, а затем уже думать о продлении времени продажи алкоголя.

Напомним, разрешить продажу алкоголя до 23:00 часов в Алтайском крае предлагают в качестве одной из мер борьбы с пивными магазинами, маскирующимися под заведения общепита. Сейчас алкоголь в супермаркетах Алтайского края продают только до 21:00 часа, а так называемые псевдобары продолжают торговать алкоголем на вынос и после этого времени.

До 28 мая на сайте АКЗС проходит общественное обсуждение проекта.