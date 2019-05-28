День пограничника / Фото: Екатерина Смолихина, Андрей Луковский

Торжественный митинг с возложением цветов прошел в Барнауле на площади Победы в честь Дня пограничника. В нем приняли участие сотрудники пограничного управления, представители правительства Алтайского края и города Барнаула, руководители силовых ведомств.

День пограничника 28 мая установлен Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск".

Amic.ru предлагает вам фоторепортаж с торжественного мероприятия.