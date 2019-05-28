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Граница на замке: праздничным митингом отметили День пограничника в Барнауле

, ИА "Амител"
28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники

День пограничника / Фото: Екатерина Смолихина, Андрей Луковский

Торжественный митинг с возложением цветов прошел в Барнауле на площади Победы в честь Дня пограничника. В нем приняли участие сотрудники пограничного управления, представители правительства Алтайского края и города Барнаула, руководители силовых ведомств.

День пограничника 28 мая установлен Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск".

Amic.ru предлагает вам фоторепортаж с торжественного мероприятия. 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

28.05.2019 14:30
- гость -

на замке то это чтобы граждане не разбежались от "веселой" жизни?

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28.05.2019 14:36
- гость -

Сегодня впереди меня машина выронила флаг на дорогу, и я его переехал... Можно ли считать меня ненавистником пограничников?! Очень переживаю, и прошу совета, желательно поповского сана. Я знаю что они в любой теме смогут дать дельный совет.

0  0
28.05.2019 14:41
- гость -

Сын мой, флаг переехавший! Вернись,подними знамя,смажь вазелином древко обильно и воткни себе...на дачный участок.И оградится надел твой земельный от лихих людей

0  0
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