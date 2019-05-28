В Алтайском крае разыскивают шестилетнюю уроженку Бийска, которую увезла в неизвестном направлении ее родная мать, лишенная родительских прав. Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, и отец, и мать девочки лишены родительских прав, и по решению Бийского городского суда обязаны были передать дочь органу опеки и попечительства администрации Бийска для ее дальнейшего устройства.

Однако женщина сбежала вместе с дочерью.

Судебные приставы обращаются за помощью ко всем, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении женщины и ее несовершеннолетнего ребенка.

Позвонить и оставить сообщение можно на круглосуточный телефон доверия Службы: 8 (3852) 63-96-92.

Телефон дежурной части УФССП России по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-84-98.

Приобский отдел судебных приставов по г. Бийску и Зональному району: 8 (3854) 44-40-90 (в рабочее время с 9:00 до 18:00 часов), в нерабочее время: 8-906-965-42-83, 8-905-980-11-62.