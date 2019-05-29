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Барнаульский архитектор займется реконструкцией "Родины" для переезда планетария

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сейчас в здании кинотеатра находится театр кукол "Сказка"

Известный барнаульский архитектор будет курировать реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина" для последующего переезда туда планетария. Об этом рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

"Здание является памятником архитектуры. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году на это уже предусмотрены средства из городского бюджета. Потом необходимо переделать помещение кинотеатра для планетария. Думаю, что в 2020 году реконструкция будет закончена и планетарий переедет в "Родину", – сказал Валерий Паршков на круглом столе, посвященном судьбе парка "Изумрудный".

Отметим, что Александр Деринг уже второй раз будет заниматься реконструкцией "Родины". Именно под его руководством была начата современная история бывшего кинотеатра в 2005 году. Были открыты два больших зала – красный и синий (132 места), а также малый на 32 места.

Решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Ожидалось, что двух лет администрации Барнаула хватит, для того чтобы подыскать новый дом для планетария. Теперь очевидно: им станет здание кинотеатра "Родина" в центре города, где сейчас располагается театр кукол "Сказка". К осени для него построят новое здание, а "Родина" останется пустовать и со временем сможет приютить барнаульских любителей астрономии.

Барнаульский же планетарий был открыт в марте 1950 года. Он располагается в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. Барнаульский был открыт после войны шестым в России.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.05.2019 07:48
гость

Вот странно...
На основании какого законодательного акта в светском государстве идет раздача земли и имущества религиозным организациям?
Риторический вопрос: где прокуратура РФ, что говорит о соблюдении Конституции?

0  0
29.05.2019 07:53
- гость -

Ничего странного:экспроприация экспроприаторов.Государство отобрало,государство и вернуло.

0  0
29.05.2019 07:54
- гость -

Купол над Родиной воздвигнут.

0  0
29.05.2019 08:35
eugene

Ничего странного:экспроприация экспроприаторов.Государство отобрало,государство и вернуло.

Забрал народ в виде народной власти у представителей поповского сословия, любовь к которому описал еще Пушкин. Отдает попам земли и здания/сооружения очень набожный гарант, видимо, что-то замаливает.

0  0
29.05.2019 09:00
- гость -

Конечно никто не будет строить отдельно здание под планетарий, и так понятно было. Церкви пожалуйста 3 шт в день по всей стране. А планетарий 15 шт на всю страну и те впихнуть в здания не по назначению. И так сойдет. Скоро наверное обяжут посещать церкви, введут обязательным предметом в школу богослужение...

0  0
29.05.2019 09:08
- гость -

Нечего пол топтать, просто обяжут сто свечек в неделю покупать!

0  0
29.05.2019 09:32
Илья

Ничего личного, просто Гундяевскай бизнес, кто больше дал того и тапки. Жаль что у нас "село" а не Екатеренбург.

0  0
29.05.2019 09:33
- гость -

И кто делает планетарий в центре города?

0  0
29.05.2019 09:57
dirserver

Деринг - грамотный и серьезный чувак. Думаю, получится хорошо.

0  0
29.05.2019 10:09
- гость -

29.05.2019 09:33

А мы сделаем. Не на звезды же смотреть настоящие. На горе не поставить, церковь уже стоит, скоро никуда не поставить везде церкви стоят.

0  0
29.05.2019 10:10
Гость

Интересно, а у нас в Барнауле других «известных» архитекторов нет? Или только вездесущий Деринг знает как нужно строить в Барнауле и что нравится горожанам, а что нет?
Самое интересное, что на каких объектах он не участвует, там от него критики как из рога изобилия, а где он в теме там у него всё самое лучшее.

0  0
29.05.2019 10:10
- гость -

Конечно никто не будет строить отдельно здание под планетарий, и так понятно было. Церкви пожалуйста 3 шт в день по всей стране. А планетарий 15 шт на всю страну и те впихнуть в здания не по назначению. И так сойдет. Скоро наверное обяжут посещать церкви, введут обязательным предметом в школу богослужение...


не еще круче
атеистам не будет продвижения по карьерной лестнице,и не вступишь в Единую Россию.
и сжигать их на костре скоро будет рпц-контора.

0  0
29.05.2019 10:22
- гость -

29.05.2019 10:10
- гость -
Ну так убивать вон уже предлагают, с широкого экрана. Некто Стерлигов. Вот спорим, ничего ему за это не будет?

0  0
29.05.2019 10:29
- гость -

то eugene
----------------------------------
Ту церковь в парке строили на народные деньги верующих.А экспроприировала новая власть.Или всё-таки по вашему тот же народ?

0  0
29.05.2019 10:35
- гость -

Не найдётся у нас местных миллиардеров отважившихся новый планетарий построить.А то бы табличку прибили к зданию,увековечили...вспоминали бы потом...

0  0
29.05.2019 10:51
- гость -

29.05.2019 10:35
- гость -
Миллиардеры, они больше по церквям специализируются, грехи замаливать.

0  0
29.05.2019 10:56
- гость -

Так-то да:планетарий он рангом пониже.

0  0
29.05.2019 11:43
eugene

Ту церковь в парке строили на народные деньги верующих.А экспроприировала новая власть.Или всё-таки по вашему тот же народ?

А у нас всё на народные деньги, толстосумы и попы денег не дадут никогда, даже на оболванивание народа у народа же возьмут. Под разным предлогом, конечно.

0  0
29.05.2019 12:12
- гость -

Как раз у толстосумы и выделяют деньги на строительство церквей.Ну наверное и немного от власти из бюджета.А у церковников деньги от прихожан.Вы всерьёз думаете,что в попы идут чтобы жировать на деньги верующих? )

0  0
29.05.2019 13:17
Fkt

Почему-то чтобы не делалось вокруг РПЦ всё вызывает раздражение. При том что в основном люди хорошо относятся к православию. Наверно в Православии надвигается своя Реформация.

0  0
29.05.2019 13:37
гость

те церкви, которые уже есть в большом количестве и так пустые у нас стоят, зачем лезть в Планетарий, ну была когда то там церковь, да у нас много чего было в городе, чего уже нет, РПЦ вцепились как клещи в территорию

0  0
29.05.2019 14:09
гость


29.05.2019 07:53
- гость -
Ничего странного:экспроприация экспроприаторов.Государство отобрало,государство и вернуло.

В парке, где аллея ветеранов не было церкви, они и туда залезли.
Ну есть инвесторы, стройте на сухих пустырях церкви, храмы, нет надо именно в парковую зону зайти.

0  0
29.05.2019 14:22
гость

Вы всерьёз думаете,что в попы идут чтобы жировать на деньги верующих? )

Посмотрите в интернете резиденции патриарха Кирилла, вот и ответ на вопрос.

0  0
29.05.2019 14:33
- гость -

То 14:22
Если существуют резиденции Патриарха Кирилла,значит в попы идут жировать на деньги верующих.))

0  0
29.05.2019 19:46
гость


29.05.2019 14:33
- гость -

Там и бюджетные средства. Конечно существуют резиденции, одна ИЗ в Переделкино Московская область. Официальная доступная информация.

"В безвозмездное пользование РПЦ получает объекты от государства. Церковь выбирает безвозмездное пользование, поскольку в этом случае может пользоваться государственным финансированием и рассчитывать на субсидии на восстановление и содержание храмов от властей. Если имущество будет в собственности, вся ответственность ляжет на РПЦ"

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