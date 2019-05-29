Известный барнаульский архитектор будет курировать реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина" для последующего переезда туда планетария. Об этом рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.
"Здание является памятником архитектуры. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году на это уже предусмотрены средства из городского бюджета. Потом необходимо переделать помещение кинотеатра для планетария. Думаю, что в 2020 году реконструкция будет закончена и планетарий переедет в "Родину", – сказал Валерий Паршков на круглом столе, посвященном судьбе парка "Изумрудный".
Отметим, что Александр Деринг уже второй раз будет заниматься реконструкцией "Родины". Именно под его руководством была начата современная история бывшего кинотеатра в 2005 году. Были открыты два больших зала – красный и синий (132 места), а также малый на 32 места.
Решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Ожидалось, что двух лет администрации Барнаула хватит, для того чтобы подыскать новый дом для планетария. Теперь очевидно: им станет здание кинотеатра "Родина" в центре города, где сейчас располагается театр кукол "Сказка". К осени для него построят новое здание, а "Родина" останется пустовать и со временем сможет приютить барнаульских любителей астрономии.
Барнаульский же планетарий был открыт в марте 1950 года. Он располагается в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. Барнаульский был открыт после войны шестым в России.
Комментарии
Вот странно...
На основании какого законодательного акта в светском государстве идет раздача земли и имущества религиозным организациям?
Риторический вопрос: где прокуратура РФ, что говорит о соблюдении Конституции?
Ничего странного:экспроприация экспроприаторов.Государство отобрало,государство и вернуло.
Купол над Родиной воздвигнут.
Ничего странного:экспроприация экспроприаторов.Государство отобрало,государство и вернуло.
Забрал народ в виде народной власти у представителей поповского сословия, любовь к которому описал еще Пушкин. Отдает попам земли и здания/сооружения очень набожный гарант, видимо, что-то замаливает.
Конечно никто не будет строить отдельно здание под планетарий, и так понятно было. Церкви пожалуйста 3 шт в день по всей стране. А планетарий 15 шт на всю страну и те впихнуть в здания не по назначению. И так сойдет. Скоро наверное обяжут посещать церкви, введут обязательным предметом в школу богослужение...
Нечего пол топтать, просто обяжут сто свечек в неделю покупать!
Ничего личного, просто Гундяевскай бизнес, кто больше дал того и тапки. Жаль что у нас "село" а не Екатеренбург.
И кто делает планетарий в центре города?
Деринг - грамотный и серьезный чувак. Думаю, получится хорошо.
29.05.2019 09:33
А мы сделаем. Не на звезды же смотреть настоящие. На горе не поставить, церковь уже стоит, скоро никуда не поставить везде церкви стоят.
Интересно, а у нас в Барнауле других «известных» архитекторов нет? Или только вездесущий Деринг знает как нужно строить в Барнауле и что нравится горожанам, а что нет?
Самое интересное, что на каких объектах он не участвует, там от него критики как из рога изобилия, а где он в теме там у него всё самое лучшее.
Конечно никто не будет строить отдельно здание под планетарий, и так понятно было. Церкви пожалуйста 3 шт в день по всей стране. А планетарий 15 шт на всю страну и те впихнуть в здания не по назначению. И так сойдет. Скоро наверное обяжут посещать церкви, введут обязательным предметом в школу богослужение...
не еще круче
атеистам не будет продвижения по карьерной лестнице,и не вступишь в Единую Россию.
и сжигать их на костре скоро будет рпц-контора.
29.05.2019 10:10
- гость -
Ну так убивать вон уже предлагают, с широкого экрана. Некто Стерлигов. Вот спорим, ничего ему за это не будет?
то eugene
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Ту церковь в парке строили на народные деньги верующих.А экспроприировала новая власть.Или всё-таки по вашему тот же народ?
Не найдётся у нас местных миллиардеров отважившихся новый планетарий построить.А то бы табличку прибили к зданию,увековечили...вспоминали бы потом...
29.05.2019 10:35
- гость -
Миллиардеры, они больше по церквям специализируются, грехи замаливать.
Так-то да:планетарий он рангом пониже.
Ту церковь в парке строили на народные деньги верующих.А экспроприировала новая власть.Или всё-таки по вашему тот же народ?
А у нас всё на народные деньги, толстосумы и попы денег не дадут никогда, даже на оболванивание народа у народа же возьмут. Под разным предлогом, конечно.
Как раз у толстосумы и выделяют деньги на строительство церквей.Ну наверное и немного от власти из бюджета.А у церковников деньги от прихожан.Вы всерьёз думаете,что в попы идут чтобы жировать на деньги верующих? )
Почему-то чтобы не делалось вокруг РПЦ всё вызывает раздражение. При том что в основном люди хорошо относятся к православию. Наверно в Православии надвигается своя Реформация.
те церкви, которые уже есть в большом количестве и так пустые у нас стоят, зачем лезть в Планетарий, ну была когда то там церковь, да у нас много чего было в городе, чего уже нет, РПЦ вцепились как клещи в территорию
29.05.2019 07:53
- гость -
Ничего странного:экспроприация экспроприаторов.Государство отобрало,государство и вернуло.
В парке, где аллея ветеранов не было церкви, они и туда залезли.
Ну есть инвесторы, стройте на сухих пустырях церкви, храмы, нет надо именно в парковую зону зайти.
Вы всерьёз думаете,что в попы идут чтобы жировать на деньги верующих? )
Посмотрите в интернете резиденции патриарха Кирилла, вот и ответ на вопрос.
То 14:22
Если существуют резиденции Патриарха Кирилла,значит в попы идут жировать на деньги верующих.))
29.05.2019 14:33
- гость -
Там и бюджетные средства. Конечно существуют резиденции, одна ИЗ в Переделкино Московская область. Официальная доступная информация.
"В безвозмездное пользование РПЦ получает объекты от государства. Церковь выбирает безвозмездное пользование, поскольку в этом случае может пользоваться государственным финансированием и рассчитывать на субсидии на восстановление и содержание храмов от властей. Если имущество будет в собственности, вся ответственность ляжет на РПЦ"