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Барнаульский архитектор займется реконструкцией "Родины" для переезда планетария

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сейчас в здании кинотеатра находится театр кукол "Сказка"

Известный барнаульский архитектор будет курировать реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина" для последующего переезда туда планетария. Об этом рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

"Здание является памятником архитектуры. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году на это уже предусмотрены средства из городского бюджета. Потом необходимо переделать помещение кинотеатра для планетария. Думаю, что в 2020 году реконструкция будет закончена и планетарий переедет в "Родину", – сказал Валерий Паршков на круглом столе, посвященном судьбе парка "Изумрудный".

Отметим, что Александр Деринг уже второй раз будет заниматься реконструкцией "Родины". Именно под его руководством была начата современная история бывшего кинотеатра в 2005 году. Были открыты два больших зала – красный и синий (132 места), а также малый на 32 места.

Решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Ожидалось, что двух лет администрации Барнаула хватит, для того чтобы подыскать новый дом для планетария. Теперь очевидно: им станет здание кинотеатра "Родина" в центре города, где сейчас располагается театр кукол "Сказка". К осени для него построят новое здание, а "Родина" останется пустовать и со временем сможет приютить барнаульских любителей астрономии.

Барнаульский же планетарий был открыт в марте 1950 года. Он располагается в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. Барнаульский был открыт после войны шестым в России.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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