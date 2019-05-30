Спящие на гвоздях и завязывающиеся в узел йоги – это советское кинематографическое наследие, совсем далекое от реального положения дел. На самом деле йога – направление, которое приводит в порядок тело и душу. Сегодня в Барнауле есть несколько специализированных центров. Корреспондент портала Amic.ru поговорил о возможностях этой восточной практики с руководителем "Алтайского центра йоги" Дарьей Хадеевой. Этот центр был открыт в 2017 году и уже стал одним из самых известных в городе.

Корр.: Дарья, самое правильное начать наш разговор с пользы йоги.

Д.Х.: Так уж исторически сложилось в нашей стране, что вокруг йоги много мифов. Она кажется чем-то загадочным, отстраненным, часто люди, не понимая ее сути, считают, что йоги только и делают, что сидят в позе лотоса. Это все в корне неверно. Занятия йогой приносят огромную пользу телу и духу.

Она универсальна и работает со всеми системами организма и со всеми сферами жизни. На уровне физического тела прорабатываются костная и мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, репродуктивная системы, все системы организма приходят в баланс. На моих глазах на занятия пришла бабушка после нескольких операций, через год это был другой человек: моложе, здоровее, активнее.

Йога предполагает комплексный подход к жизни, чем и отличается от фитнеса. Это культура правильного движения, правильного дыхания, правильного питания, осознанного отношения к жизни, образа мысли. Все, что нас окружает – это проекция того, что у нас внутри. Йога учит гармоничному пониманию себя и окружающего мира. Когда люди начинают это понимать, качество жизни меняется.

Меняется все, даже характер. Человек становится спокойнее, уравновешеннее, начинает ощущать себя, чувствовать свое тело, свое настроение. Это не менее важно, чем физическое состояние.

Корр.: А как вы пришли в йогу?

Д.Х.: Это произошло более 10 лет назад. Представьте, мне всего-то 25 лет было, а благодаря болям в спине чувствовала себя на все 100... лет. Я считаю, что меня в йогу привела сама судьба. Мои первые штаны для занятий пролежали после покупки полгода, но когда боль усилилась, я, наконец, решилась. Пошла на занятия к известному мануальному терапевту, преподавателю йоги, онкохирургу, автору тренировочной методики Вячеславу Овсянникову в Томске, откуда я родом. И настолько меня это сразу вдохновило, что я сразу поняла – мое.

Корр.: Для вас йога это больше увлечение или бизнес?

Д.Х.: Да что вы, какой там бизнес! (Смеется.) Это дело для души. Небольшие центры, как наш, – это, скорее, популяризация йоги, помощь людям в познании духовных, психических и физических практик. У нас работают люди, которые действительно любят йогу и активно ею занимаются. Уходя с высокооплачиваемой работы и хорошей должности, я понимала, что выбираю дело, которое не принесет мне больших денег, но даст ощущение свободы и понимания, что я приношу пользу людям.

В фитнес-центрах можно говорить о бизнесе, ведь туда люди идут массово, а к нам специально за йогой, и таких пока меньшинство. Я ни в коем случае никого не отговариваю от крупных центров, никому не хочу делать антирекламы. Но все же в специализированных центрах больше возможностей.

Во-первых, время. В клубе, где много групповых занятий, тренажерные залы, занятия йогой проводятся около 55 минут. Но этого мало: чуть подышать, чуть разогреться, иногда человек просто не успевает расслабиться. Оптимально хотя бы часа полтора. Я знаю это, потому что сама там работала. Во-вторых, у нас есть разные направления йоги. Каждый преподаватель работает в своей "стезе", занимается углубленно и является профессионалом, а это значит, что вы действительно получите качественную практику, а не пройдетесь по вершкам.

А еще наши преподаватели абсолютно свободны в развитии. Они могут предлагать идеи, направления работы, проекты. Например, прошел дополнительное обучение и готов реализовывать знания на практике или сделать проект – пожалуйста. Мы всегда заинтересованы, чтобы давать нашим гостям что-то новое, интересное. Стараемся сделать так, чтобы у нас всем было уютно.

Корр.: У вас тут действительно очень уютно.

Д.Х.: Потому что делали для себя. Когда мы открывали центр, именно таким его сразу и задумали. Ремонт помогали делать наши клиенты и друзья. Пространство для йоги должно быть спокойным, мягким, тихим и да, уютным. Для меня центр – это второй дом.

И, кстати, у нас общение и между собой, и с клиентами происходит и за пределами центра – мы дружим, проводим совместные мероприятия.

Корр.: Йоге нужна популяризация. Вы жили в Томске, теперь в Барнауле. Отличаются эти сибирские города?

Д.Х.: Очень. В Томске йога очень популярна, много прекрасных мастеров. В Барнауле спрос только появляется. А еще здесь очень много стереотипов. Впрочем, мы в тренде, ведь йога набирает обороты по всему миру.

Корр.: Стереотипы? Например?

Д.Х.: Например, что йога – это почти религия. Нужно кому-то поклоняться, что-то исповедовать. Да, в йоге есть много важных моментов: сознание, питание, мироощущение. Но это скорее рекомендации к осознанной жизни. Я считаю, что йогой может заниматься человек, относящийся к любой религии и любых убеждений, и никто ему не должен говорить во что верить, а во что – нет, тем более никто не должен говорить о религии, это ведь для каждого очень личный момент. Я за экологичный подход, и считаю, что претендовать на чей-то внутренний мир, основываясь только на своих убеждениях, – неправильно.

А еще люди думают, что на занятия нужно приходить в хорошей форме: стройными, с хорошей растяжкой. Вовсе нет, уровень подготовки разный, и это нормально. Не бойтесь показаться смешным. Поверьте, я сама через это прошла. Соседу слева и справа все равно, какая у тебя растяжка, насколько прямая у тебя спина. Сюда приходят заниматься собой, а не красоваться перед кем-то. Более того, у всех свои ощущения, болевой порог, свои пределы. Нет задачи усадить человека на шпагат любой ценой. Мы учим расслабляться, понимать свое тело, развивать его. Йога должна приносить удовольствие.

Корр.: Кому-то кажется, что йога – это "просто полежать".

Д.Х.: Ну, если полежать – это про Шавасану, то я всегда говорю, что это самая сложная асана. Остановиться, замедлиться, расслабиться – это очень важно и намного сложнее, чем ритмично поднимать гантели. Попробуйте просто лечь и отключить мозг. Не получится: все время в голове кружатся мысли о том, что приготовить, где подешевле ребенку купить форму, как победить аврал на работе. Сегодня вокруг человека столько информации, очень сложно сконцентрироваться.

Кстати, еще одна особенность Барнаула – здесь мужчины пойти не занимаются йогой. И зря. В Томске ей увлекаются многие представители сильного пола. Знаете, как они прекрасно выглядят?!

Корр.: Вы говорите, что ваши преподаватели любят йогу. Но чтобы давать занятия для других, нужен еще и профессионализм.

Д.Х.: Конечно! Профессионализм каждого из наших девяти преподавателей – это наша гордость. Это не просто слова. Катя Багаева и Антон Демиденко учились у Шарата Джойса, хранителя традиции Аштанга-йоги из города Майсор (Индия). Катя еще является ученицей гуру Крийя-йоги самого Шайлендра Шарма.

Алена Карлина, преподаватель Виньяса-флоу йоги, прошла обучение в Akshi Yogashala (Индия), ее учителями были Keshav Dav, Swami Atma, Rahul Bhatt, Karamjit Guru. Также Алена является мастером рэйки второй ступени и проводит личные консультации.

Преподаватель Хатха-йоги по системе В. Овсянникова Света Третьякова имеет государственный диплом преподавателя йоги, прошла обучение у Вячеслава Овсянникова (Томск).

Преподаватель тибетской йоги и цигун Александр Меляков с детства занимался восточными единоборствами и обучался в Китае в Пекинском педагогическом университете по специальности "Цигун, теория и практика".

Лариса Стригина практикует йогу с 2002 года, она обучалась на курсах инструкторов по TriYoga (2010, 2015, 2016 годы), ее преподаватели John Glore, Stephanie Walsh, Калифорния). В 2015 году посетила семинар с основательницей TriYoga Кали Рэй.

Я практикую йогу с 2008 года, прошла обучение авторской методике по Хатха-йоге от Вячеслава Овсянникова, классической Хатха-йоге Патанджали, инструкторские курсы йоги в гамаке и преподавательские курсы "Ишвара йоги" А. Зенченко, это йога внутренней целостности, основанная на биомеханике и физиологии человеческого тела.

В йоге все завязано на преподавателе, важно подобрать "своего" тренера, созвучного с вами по темпу, стилю, по энергиям. Он обязательно должен знать физиологию, биомеханику, травмобезопасность, философию йоги. Никаких самоучек у нас нет и не будет. Базу сам не наработаешь. Каждый наш преподаватель прошел качественное обучение и пропустил свои практики через себя. И знает это направление и в теории, и на практике.

Наша цель – популяризация йоги и ее развитие в Барнауле. Для этого мы привозим известных тренеров из других городов. За время существования центра прошли семинары по направлениям: цигун, виброакустический массаж тибетскими чашами, семинары В. Овсянникова, Ольги и Павла Романовых. С декабря 2018 года мы провели два обучающих курса инструкторов йоги, один из них с выдачей государственного диплома – первый такой опыт в Алтайском крае. Вторая сессия пройдет в ноябре. В конце года планируем еще один преподавательский курс.

Корр.: Расскажите о проекте "Шаг в йогу". У меня знакомая ходит на него, только об этом и говорит.

Д.Х.: Это совместный проект с Юлей Кравченко, руководителем центра "Энергия жизни" для новичков. Для тех, кто только хочет заняться, и для тех, кто уже занимается, но пока не понимает сути. Ведь йога – это не только определенные позы, асаны, это, прежде всего, философия. Мы рассказываем основные постулаты, изучаем аюрведу, типы дыхания и очистительных процедур, помогаем в освоении базовых асан. Это уже третий сезон проекта, он стартовал 21 мая и продлится два месяца, 16 занятий по два часа. Я не ожидала, что будет такой отклик, на данный момент участниками проекта стало более 50 человек.

Корр.: Какие направления йоги у вас есть?

Д.Х.: У нас есть семь направлений. Аштанга-йога – очень сильное направление, которое быстро приводит тело в хорошую физическую форму и закаляет дух. Виньяса-флоу йога – направление, где за основу взят поток, работа с глубокими слоями мышц, более глубокое дыхание. Три-йога – медитация в потоке, плавные переходы из асаны в асану, очень много дыхательных и медитативных техник. Хатха-йога по системе Овсянникова, ее преподаю я. Она разработана для жителей Сибири – нам нужно больше времени на разогрев и более глубокая проработка мышц. Есть также Хатха-йога Патанджали – это классическая йога. Есть йога в гамаках (воздушная йога), где происходит хорошая растяжка и расслабление, много перевернутых положений. И есть немного стороннее направление – славянская гимнастика. Это женская практика работы с телом, преподаватель расписывает каждое занятие по лунному календарю. Тибетская йога – обеспечивает хороший суставной разогрев и энергетические практики.

Также у нас есть виброакустический массаж тибетскими чашами. На таких занятиях всегда полный зал. Чаши производят сильные вибрации, которые отлично работают с телом и духовным настроем человека. Это невероятно полезно (применять, конечно, надо с умом) и приятно. У нас работает в этом направлении Алена Карлина в паре с Евгением Юркевичем – массажистом из Белокурихи.

Корр.: Каждый человек приходит со своими проблемами, целями. Преподаватели это учитывают?

Д.Х.: Обязательно. Первое, что мы делаем с новым клиентом, – заполняем анкету здоровья: какие есть заболевания, какие проблемы хочет решить человек, не только физические, но и психологические. Важен и тип предпочитаемой нагрузки: активная или поспокойнее и возможности самого практикующего.

Корр.: Дайте совет тем, кто подумывает пойти на йогу, но не может решиться.

Д.Х.: Я дам тот совет, который когда-то дали мне: просто брать и идти. Сначала ты ведешь тело на йогу, через "не хочу", через "не могу". Но это всего месяца два-три. Потом тело ведет тебя. Приходите!

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