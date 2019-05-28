Роскачество посоветовало, как выбрать настоящее мороженое

В Роскачестве рассказали, что при покупке мороженого стоит обратить внимание на цвет, форму, процент жирности, состав, срок годности и плотность продукта, сообщает "РИА Новости".

Стабилизаторы – естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют держать форму и не отражаются на качестве. Если возникают сомнения насчет пользы Е-добавок, то можно выбрать продукт, содержащий натуральные компоненты: например, агар-агар или желатин.

Отмечается, что мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества – отколоть кусок от замороженной массы.

"Хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда – значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен", – отметили в организации.

По госстандарту в основе мороженого должны быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока должно быть более 40%. Надпись "пальмовое масло" на этикетке означает молокосодержащий продукт: он дешевле мороженого, в составе которого только молочные жиры.

Процент жирности также влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5%, его могут добавлять в рацион даже те, кто придерживается диеты. Жирность сливочного мороженого – от 8% до 11,5%, пломбира – от 12% до 20%. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет продукта, добавляют специалисты.

Мороженое должно быть равномерного цвета и формы: если оно деформировано, возможно нарушение режима хранения. Кроме того, это может означать, что скоро истекает срок годности продукта.

Также стоит обратить внимание на глазурь: она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе.