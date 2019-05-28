Жириновский спросил, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале поинтересовался, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети".

"Конкурс "Голос. Дети". Хорошо, что отменили несправедливые результаты и все исправили. Но хочу спросить, а где русские участники? Все люди равны, и тем более дети, но что... русские дети не поют? Или поют хуже остальных? Нам это не понятно", – написал Жириновский.

Напомним, в финал шестого сезона музыкального проекта вышли Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Валерий Кузаков, Ержан Максим, Анастасия Сисаури, Рената Таирова и Нино Чеснер. Также в финал вышла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, однако она не стала участвовать в специальном выпуске программы. Ранее Первый канал принял решение аннулировать победу Микеллы, выяснив о накрутках при голосовании.

Каждому финалисту был вручен приз в 1 млн рублей. Кроме того, представитель компании звукозаписи "Юниверсал мьюзик" объявил, что у каждого из финалистов будет возможность записать свой сингл.