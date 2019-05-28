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Жириновский спросил, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети"

, ИА "Амител"
"Все люди равны, и тем более дети, но что... русские дети не поют?" – интересуется Жириновский
Каждому финалисту был вручен приз в 1 млн рублей / Фото: bass7013.livejournal.com

Каждому финалисту был вручен приз в 1 млн рублей / Фото: bass7013.livejournal.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале поинтересовался, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети".

"Конкурс "Голос. Дети". Хорошо, что отменили несправедливые результаты и все исправили. Но хочу спросить, а где русские участники? Все люди равны, и тем более дети, но что... русские дети не поют? Или поют хуже остальных? Нам это не понятно", – написал Жириновский.

Напомним, в финал шестого сезона музыкального проекта вышли Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Валерий Кузаков, Ержан Максим, Анастасия Сисаури, Рената Таирова и Нино Чеснер. Также в финал вышла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, однако она не стала участвовать в специальном выпуске программы. Ранее Первый канал принял решение аннулировать победу Микеллы, выяснив о накрутках при голосовании.

Каждому финалисту был вручен приз в 1 млн рублей. Кроме того, представитель компании звукозаписи "Юниверсал мьюзик" объявил, что у каждого из финалистов будет возможность записать свой сингл.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 17:12
- гость -

ахха.. молодец Жирик

0  0
28.05.2019 17:18
- гость -

русские, вон табличку держат xD

0  0
28.05.2019 17:33
- гость -

Евреи всегда за русских беспокоятся

0  0
28.05.2019 17:40
- гость -

Очередной дешевый пиар от жирика.

0  0
28.05.2019 21:42
Александра

Правильный вопрос

0  0
28.05.2019 22:02
Фома Иркутский

Более того - и не пели никогда

0  0
28.05.2019 22:41
Ирина

У русских нет денег на это. То же самое подумали многие. Обсудили со знакомыми.

0  0
28.05.2019 22:43
гость

Жириновский умница !

0  0
28.05.2019 23:31
гость

Русские уже знают, что не пробиться.

0  0
28.05.2019 23:32
- гость -

Я тоже на это обратил внимание.

0  0
29.05.2019 00:47
Смирнов

Валерий Кузаков - русский

0  0
29.05.2019 01:07
михаил

А ведь однозначно Владимир Вольфович прав! А судьи кто?
Смотрите, как специально, среди десятка финалистов нет ни одного русского ребенка!
Что за чушь? Или русских детей талантливых нет, что однозначно вранье, или кто то их специально на первый канал не пускает, а вот это уже вопрос к Прокуратуре РФ, все ли в порядке на этих шоу, не ущемляются ли права некоторых детей?

0  0
29.05.2019 01:12
михаил

С каких это пор некоторые трусливые "Гости" условно представители от человеков, потому что сами никто и звать никак, хамят взрослому уважаемому человеку, Депутату?

0  0
29.05.2019 01:38
Ирина

У русских слишком небольшие доходы, чтобы покупать себе места среди выступающих на подобных шоу.

0  0
29.05.2019 01:44
Георгий

Правильно спросил!

0  0
29.05.2019 06:09
к.к.к.

у богатых русских денег мало

0  0
29.05.2019 08:17
Виктор

Правда что в России перевелись русские что ли или как?

0  0
29.05.2019 09:29
Ольга

Тоже была ппоражена этим, даже смотреть не стала

0  0
29.05.2019 09:35
Maha

И детей русских не пускают на ГОЛОС и мало кто поет песни на русском....а в других странах часто на русском поют?????? .каким только способом не стараются победить Россию...

0  0
29.05.2019 09:41
василий

а когда там русские были

0  0
29.05.2019 09:44
Сергей Григорьевич

Да потому,что как покупалось все,так и покупается.Происходит уничтожение русской нации,повальное засилие ,,нерусей,,.Посмотрите что делается в городах,все мажоры -нарушители на геликах сплошь неруси,ни одного русского,всякие там мары и ашоты.Прутся дуром в Россию.Достали!!!

0  0
29.05.2019 09:51
Владислав

Российцев нет, а одни русские армяне, грузины и т.д. .

0  0
29.05.2019 09:56
Олег

А Кузаков что ли тоже как Путин только по фамилии русский?

0  0
29.05.2019 10:18
Элен

Главная причина - это отсутствие денег на дорогу, подготовку и т.п. у русских ребятишек, особенно из Сибири и Д. Востока.

0  0
29.05.2019 10:35
Татьяна

Владимир Вольфович как всегда прав! Подписываюсь под каждым его словом в любых публикациях!!!

0  0
29.05.2019 10:58
Серега

Опомнился. Русских в искусстве НИГДЕ уже давно нет. С советских времен выжили кобзоны разные.

0  0
29.05.2019 11:15
Cnfc

А вообще, есть ли русские артисты? Кто их видит? Все места забиты по наследству,а русских с детства не пускают.

0  0
29.05.2019 11:53
Дарья

Валерий Кузаков русский, я за него болела.

0  0
29.05.2019 11:56
Юлия

Судя по всему наши поехали в Украину на голос.дети

0  0
29.05.2019 11:57
Елена\

Один только Владимир Вольфович заметил это. Ни где нет места русским. Только нам внушают, что надо быть толерантными с другими национальностями, а другие национальности русских ни во что не ставят.

0  0
29.05.2019 12:06
- гость -

Почему была Анастасия Иванова и её Миккела "отодвинула" своим "волшебным голосом". А она! Анастасия, должна быть победителем в этом голосе... Послушайте как она спела в последнем выступлении ... рядом и Ержан не стоял...

0  0
29.05.2019 12:46
Клементина

Жириновский уже поднимал этот вопрос в связи с заявлением Тины Канделаки, что русских в Москве нет. А воз и ныне там.

0  0
29.05.2019 13:24
Наталья

Хорошо, что не смотрела в этот сезон ни разу, так получилось, теперь радуюсь, что время не потеряла на эту "схему - страной правят деньги, наплюй на всех и в жизни ждёт тебя успех!". Не интересно смотреть уже если честно эти каналы, этот зомбоящик.

0  0
29.05.2019 13:30
Nata

При всем уважении к Владимиру Вольфовичу, но это очередной бред и фашизм. Какая разница какой национальности дети?! А эти дети еще в добавок талантливы! Не в обиду сказано, но есть народности у которых в генах заложено талантливо петь.Валерий очень замечательный мальчик, талантище, но по мне Ержан был чуточку лучше, не талантливее, а увереннее, удачно подобранные песни и понимание о чем поет. Не нужно делить на нации!! хватить уже !!! Это лицемерие - говорить на 9 мая о победе над фашизмом, а потом вплетать этот самый фашизм в обсуждение детского конкурса!

0  0
29.05.2019 14:29
Моша

Русским деньги и слава не нужны.

0  0
29.05.2019 14:44
Сергей

А русских не любят не только на "Голосе". Это уже как бы традиция или правило. Неправильно ВСЁ ЭТО. Но как быть, как изменить такую нелюбовь?

0  0
29.05.2019 15:18
Виктор

У русских детей мамам и папам некогда они на работе.И бабушки дедушки тоже деньги зарабатывают чтоб прожить на маленькую пенсию,если ласты не склеили.

0  0
29.05.2019 15:53
Nata

Ну смешно же, сколько лет заседает Жириновский в Думе? Сколько законов напринимали пока он там сидел? А теперь он чистенький и беленький и ничего не понимает, наивный , да?

0  0
29.05.2019 16:54
- гость -

А правда чего же нет РУССКИХ детей на программе неужели наши дети поют хуже или организаторы совсем сбрендили тогда нахрена ваш конкурс идите и делайте свои конкурсы для заграницы раз так не любите нашу культуру сказал бы ещё да вам ж наплевать на нас с РОССИИ.........

0  0
29.05.2019 17:32
Елена

Ура! Хоть не мне одной за русских детей-людей обидно! Задавили уже совсем! Спасибо, Владимир Вольфович!

0  0
29.05.2019 17:47
леля

И почему-то Жириновский прав!

0  0
29.05.2019 18:35
Вася

Я конечно не против детей, но когда почитала список финалистов подумала, чтов России уже нет русских людей. Одни чурки, куда не плюнь, не промахнешся.

0  0
29.05.2019 18:55
Елена

Сволочи руководят голосом! Доколе?!

0  0
29.05.2019 21:17
ирина

29.05.2019 15:53
Nata Прежде чем других поучать, последили бы за своим языком. Я то думаю, что это русских в России не видать, а оновононочо - оказывается, в русских генах талант не заложен !

0  0
29.05.2019 21:37
ирина

Как только поднимается *русский вопрос*, так со всех щелей о фашизме кричать начинают. Скоро за слово *русский* штрафовать начнут?

0  0
29.05.2019 22:04
Петров

А это потому что в руководстве 1 кАнала нет русских людей,а ТНТ вообще в армяноканал превратился.

0  0
29.05.2019 22:09
- гость -

Кто заплатил тот и поет)) Всё расписано еще до начала шоу))

0  0
29.05.2019 22:38
Андрей

А русские в стране русских не могут пробиться на телевидение,потому как там деньги командуют! Они и конкурсы для НЕрусских устраивают,чтобы потешить самолюбие денежных мешков! Одна Алсу Лукойловна чего стоит!

0  0
30.05.2019 01:17
Гость

Бог ты мой, заметил, да скоро и не будет русских, вымирает нация, но за все будет мщение.

0  0
30.05.2019 06:16
марина

Вот и мне тоже интересно Почему?????

0  0
30.05.2019 07:00
D

Русские в этой поганой стране чужие.

0  0
30.05.2019 10:19
Юрий

Интересно узнать национальность организаторов и судей конкурса.

0  0
30.05.2019 10:33
Коля

Молодец!! Красавец -нашелся таки политик заметивший дискриминацию русских у себя же на Родине и так во всем!

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30.05.2019 11:59
Василий

Русские дети понимают что все эти Голос и прочие конкурсы это шляпа полная.

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