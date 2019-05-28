Жириновский спросил, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале поинтересовался, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети".
"Конкурс "Голос. Дети". Хорошо, что отменили несправедливые результаты и все исправили. Но хочу спросить, а где русские участники? Все люди равны, и тем более дети, но что... русские дети не поют? Или поют хуже остальных? Нам это не понятно", – написал Жириновский.
Напомним, в финал шестого сезона музыкального проекта вышли Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Валерий Кузаков, Ержан Максим, Анастасия Сисаури, Рената Таирова и Нино Чеснер. Также в финал вышла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, однако она не стала участвовать в специальном выпуске программы. Ранее Первый канал принял решение аннулировать победу Микеллы, выяснив о накрутках при голосовании.
Каждому финалисту был вручен приз в 1 млн рублей. Кроме того, представитель компании звукозаписи "Юниверсал мьюзик" объявил, что у каждого из финалистов будет возможность записать свой сингл.
Комментарии
ахха.. молодец Жирик
русские, вон табличку держат xD
Евреи всегда за русских беспокоятся
Очередной дешевый пиар от жирика.
Правильный вопрос
Более того - и не пели никогда
У русских нет денег на это. То же самое подумали многие. Обсудили со знакомыми.
Жириновский умница !
Русские уже знают, что не пробиться.
Я тоже на это обратил внимание.
Валерий Кузаков - русский
А ведь однозначно Владимир Вольфович прав! А судьи кто?
Смотрите, как специально, среди десятка финалистов нет ни одного русского ребенка!
Что за чушь? Или русских детей талантливых нет, что однозначно вранье, или кто то их специально на первый канал не пускает, а вот это уже вопрос к Прокуратуре РФ, все ли в порядке на этих шоу, не ущемляются ли права некоторых детей?
С каких это пор некоторые трусливые "Гости" условно представители от человеков, потому что сами никто и звать никак, хамят взрослому уважаемому человеку, Депутату?
У русских слишком небольшие доходы, чтобы покупать себе места среди выступающих на подобных шоу.
Правильно спросил!
у богатых русских денег мало
Правда что в России перевелись русские что ли или как?
Тоже была ппоражена этим, даже смотреть не стала
И детей русских не пускают на ГОЛОС и мало кто поет песни на русском....а в других странах часто на русском поют?????? .каким только способом не стараются победить Россию...
а когда там русские были
Да потому,что как покупалось все,так и покупается.Происходит уничтожение русской нации,повальное засилие ,,нерусей,,.Посмотрите что делается в городах,все мажоры -нарушители на геликах сплошь неруси,ни одного русского,всякие там мары и ашоты.Прутся дуром в Россию.Достали!!!
Российцев нет, а одни русские армяне, грузины и т.д. .
А Кузаков что ли тоже как Путин только по фамилии русский?
Главная причина - это отсутствие денег на дорогу, подготовку и т.п. у русских ребятишек, особенно из Сибири и Д. Востока.
Владимир Вольфович как всегда прав! Подписываюсь под каждым его словом в любых публикациях!!!
Опомнился. Русских в искусстве НИГДЕ уже давно нет. С советских времен выжили кобзоны разные.
А вообще, есть ли русские артисты? Кто их видит? Все места забиты по наследству,а русских с детства не пускают.
Валерий Кузаков русский, я за него болела.
Судя по всему наши поехали в Украину на голос.дети
Один только Владимир Вольфович заметил это. Ни где нет места русским. Только нам внушают, что надо быть толерантными с другими национальностями, а другие национальности русских ни во что не ставят.
Почему была Анастасия Иванова и её Миккела "отодвинула" своим "волшебным голосом". А она! Анастасия, должна быть победителем в этом голосе... Послушайте как она спела в последнем выступлении ... рядом и Ержан не стоял...
Жириновский уже поднимал этот вопрос в связи с заявлением Тины Канделаки, что русских в Москве нет. А воз и ныне там.
Хорошо, что не смотрела в этот сезон ни разу, так получилось, теперь радуюсь, что время не потеряла на эту "схему - страной правят деньги, наплюй на всех и в жизни ждёт тебя успех!". Не интересно смотреть уже если честно эти каналы, этот зомбоящик.
При всем уважении к Владимиру Вольфовичу, но это очередной бред и фашизм. Какая разница какой национальности дети?! А эти дети еще в добавок талантливы! Не в обиду сказано, но есть народности у которых в генах заложено талантливо петь.Валерий очень замечательный мальчик, талантище, но по мне Ержан был чуточку лучше, не талантливее, а увереннее, удачно подобранные песни и понимание о чем поет. Не нужно делить на нации!! хватить уже !!! Это лицемерие - говорить на 9 мая о победе над фашизмом, а потом вплетать этот самый фашизм в обсуждение детского конкурса!
Русским деньги и слава не нужны.
А русских не любят не только на "Голосе". Это уже как бы традиция или правило. Неправильно ВСЁ ЭТО. Но как быть, как изменить такую нелюбовь?
У русских детей мамам и папам некогда они на работе.И бабушки дедушки тоже деньги зарабатывают чтоб прожить на маленькую пенсию,если ласты не склеили.
Ну смешно же, сколько лет заседает Жириновский в Думе? Сколько законов напринимали пока он там сидел? А теперь он чистенький и беленький и ничего не понимает, наивный , да?
А правда чего же нет РУССКИХ детей на программе неужели наши дети поют хуже или организаторы совсем сбрендили тогда нахрена ваш конкурс идите и делайте свои конкурсы для заграницы раз так не любите нашу культуру сказал бы ещё да вам ж наплевать на нас с РОССИИ.........
Ура! Хоть не мне одной за русских детей-людей обидно! Задавили уже совсем! Спасибо, Владимир Вольфович!
И почему-то Жириновский прав!
Я конечно не против детей, но когда почитала список финалистов подумала, чтов России уже нет русских людей. Одни чурки, куда не плюнь, не промахнешся.
Сволочи руководят голосом! Доколе?!
29.05.2019 15:53
Nata Прежде чем других поучать, последили бы за своим языком. Я то думаю, что это русских в России не видать, а оновононочо - оказывается, в русских генах талант не заложен !
Как только поднимается *русский вопрос*, так со всех щелей о фашизме кричать начинают. Скоро за слово *русский* штрафовать начнут?
А это потому что в руководстве 1 кАнала нет русских людей,а ТНТ вообще в армяноканал превратился.
Кто заплатил тот и поет)) Всё расписано еще до начала шоу))
А русские в стране русских не могут пробиться на телевидение,потому как там деньги командуют! Они и конкурсы для НЕрусских устраивают,чтобы потешить самолюбие денежных мешков! Одна Алсу Лукойловна чего стоит!
Бог ты мой, заметил, да скоро и не будет русских, вымирает нация, но за все будет мщение.
Вот и мне тоже интересно Почему?????
Русские в этой поганой стране чужие.
Интересно узнать национальность организаторов и судей конкурса.
Молодец!! Красавец -нашелся таки политик заметивший дискриминацию русских у себя же на Родине и так во всем!
Русские дети понимают что все эти Голос и прочие конкурсы это шляпа полная.