В Вольске Саратовской области школьник напал с топором на 12-летнюю девочку и нанес ей черепно-мозговую травму, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал "ЧП Саратов".
Как сообщается в СМИ, подростка можно назвать настоящим поклонником Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в колледже в Керчи. Тогда погиб 21 человек. На его странице есть фотографии Рослякова с подписью, что тот "вдохновил тысячи мальчишек". Также он поздравил Рослякова с днем рождения – 2 мая ему могло бы исполниться 19 лет.
Инцидент произошел в здании школы №4 имени Героя Советского Союза Трубаченко. 14-летний подросток при невыясненных обстоятельствах ударил топором школьницу и скрылся. Нападавшего подростка задержали.
Ученики школы рассказали радиостанции "Говорит Москва", что после нападения подросток "пытался коктейли Молотова кинуть". Также, по их словам, нападавший был "неадекватным".
Школу окружила полиция, вход перекрыли. В управлении МВД по региону подтвердили факт нападения. В региональном Минздраве уточнили, что пострадавшая находится в реанимации, а в Минобразования – что в руках у подростка был ледоруб.
Перед нападением на школу подросток записал обращение и опубликовал в соцсетях. "Мне очень страшно. Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Всем удачи", – сказал ученик в своем обращении.
Как сообщает Telegram-канал Baza, подросток поднялся на второй этаж учебного заведения и сразу отправился в кабинет своей бывшей классной руководительницы, где в этот момент шел урок математики. Прямо с порога школьник метнул горящий коктейль Молотова, бутылка угодила в батарею, загорелся пол и занавески. На шум выглянул учитель из соседнего класса, куда мальчик собирался пройти со второй бутылкой. Педагог успел вовремя захлопнуть дверь, и коктейль разбился об нее, не попав в класс.
После мальчик бросился бежать по коридору, выбежал на лестницу, где ему и встретилась 12-летняя ученица 6-го класса. Он ударил ее по голове. Только после этого его удалось задержать. По некоторым данным, подросток страдал от психических заболеваний и наблюдался у психиатра. Некоторое время назад его перевели на домашнее обучение.
Комментарии
В Вольске Саратовской области сегодня в школе 4 произошло ЧП. Во время проведения ЕГЭ в школу ворвался с коктейлями Молотова и топором один из учеников. Он забросил зажигательные смеси в три класса. После чего напал с топором на учеников. Одна из школьниц получила удар топором по голове. Она была госпитализирована в медучреждение. Нападавший задержан и был доставлен в отдел полиции. Остальные ученики продолжают сдавать экзамены. (???)Из-за этого родители не могут дозвониться до детей и в панике прибывают в школу.
Очевидцы происшествия:
- Это был просто ужас. Он ворвался в класс и бросил зажжённую бутылку. Горящая смесь попала на ученика, его чудом потушили. Загорелась занавеска. Вся лестница залита кровью.
- Это был шестиклассник. Одному классу повезло. Горящий фитиль вылетел из бутылки и смесь не загорелась.
А зачем СМИ смакует подробности ? Россия большая , и если раньше полудурков лечили , отправляли учиться в спец школы и воспитывали , то сейчас пустили всё на самотёк вот и результат , зато демократия в стране , до людей ли сейчас .
28.05.2019 17:03
- гость -
Вопрос, как этот отморозок попал в школу во время экзамена?