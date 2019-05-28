В Вольске Саратовской области школьник напал с топором на 12-летнюю девочку и нанес ей черепно-мозговую травму, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал "ЧП Саратов".

Как сообщается в СМИ, подростка можно назвать настоящим поклонником Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в колледже в Керчи. Тогда погиб 21 человек. На его странице есть фотографии Рослякова с подписью, что тот "вдохновил тысячи мальчишек". Также он поздравил Рослякова с днем рождения – 2 мая ему могло бы исполниться 19 лет.

Инцидент произошел в здании школы №4 имени Героя Советского Союза Трубаченко. 14-летний подросток при невыясненных обстоятельствах ударил топором школьницу и скрылся. Нападавшего подростка задержали.

Ученики школы рассказали радиостанции "Говорит Москва", что после нападения подросток "пытался коктейли Молотова кинуть". Также, по их словам, нападавший был "неадекватным".

Школу окружила полиция, вход перекрыли. В управлении МВД по региону подтвердили факт нападения. В региональном Минздраве уточнили, что пострадавшая находится в реанимации, а в Минобразования – что в руках у подростка был ледоруб.

Перед нападением на школу подросток записал обращение и опубликовал в соцсетях. "Мне очень страшно. Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Всем удачи", – сказал ученик в своем обращении.

Как сообщает Telegram-канал Baza, подросток поднялся на второй этаж учебного заведения и сразу отправился в кабинет своей бывшей классной руководительницы, где в этот момент шел урок математики. Прямо с порога школьник метнул горящий коктейль Молотова, бутылка угодила в батарею, загорелся пол и занавески. На шум выглянул учитель из соседнего класса, куда мальчик собирался пройти со второй бутылкой. Педагог успел вовремя захлопнуть дверь, и коктейль разбился об нее, не попав в класс.

После мальчик бросился бежать по коридору, выбежал на лестницу, где ему и встретилась 12-летняя ученица 6-го класса. Он ударил ее по голове. Только после этого его удалось задержать. По некоторым данным, подросток страдал от психических заболеваний и наблюдался у психиатра. Некоторое время назад его перевели на домашнее обучение.