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Половина молодых семей в России не может себе позволить даже холодильник

, ИА "Амител"
Российским семьям денег хватает лишь на еду и одежду, а 0,7% семей не хватает даже на еду
Для решения проблем российские семьи все чаще берут кредиты / Фото: abcnews.go.com

Для решения проблем российские семьи все чаще берут кредиты / Фото: abcnews.go.com

Почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные Росстата, основанные на исследовании 48 тыс. домохозяйств.

Порядка 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. 0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.

При этом данные по регионам разнятся. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе 100% домохозяйств говорят, что им денег хватает только на еду. В Новосибирской области таких оказалось 41,3%, в Орловской – 39%, в Удмуртии – 34,9%.

Отмечается также, что для решения своих имущественных проблем российские семьи все чаще берут кредиты. Доля кредитов и займов в структуре расходов наших граждан увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.

Ранее сообщалось, что в России значительно увеличилось число граждан, которые вынуждены экономить на всем – от еды до медицины. Так, число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло с 17% до 24%. Третью строчку заняли траты на одежду и обувь. В 2018 году на этом экономили 9% граждан, теперь их доля увеличилась до 23%.

По данным статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), обнародованной на прошлой неделе, в апреле россияне набрали кредитов почти на 800 млрд рублей. Количество выданных кредитных карт выросло в годовом выражении на 16%, а объемы кредитных лимитов – на 34%.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 19:37
Пионер

За кого голосовали - то и получите.

1  0
29.05.2019 07:45
- гость -

Лигитивный вкурсях?

1  0
29.05.2019 07:50
- гость -

молодые семьи это 90% поддержки родителей этих молодых, накой ляд создавать семью/рожать детей если нет денег, родители не вечны

0  1
29.05.2019 08:16
krash

29.05.2019 07:50
- гость - это по вашему вина молодых, что нет денег на создание семей? Это напрямую вина правительства. Я проходил через это, были сложные времена, когда обратился в соцзащиту, подал данные о доходах и прочие документы, а мне ответили "у вас расходы превышают ваши доходы, такого быть не может, значит вы укрываете доходы, в помощи отказано" - ну не дураки ли? Если бы у меня доходы превышали расходы - я бы хрен пошел в эту шарашкину контору. Благо выкарабкался, встал на ноги, но вспоминать через что пройти пришлось - не легко.

Продолжаем наблюдать, смотреть годовые выручки всяких там чиновников, начальников РЖД и радоваться жизни, что хоть кусок хлеба еще есть.
Гнилая страна из за гнилого правительства и воров законе.

1  0
29.05.2019 08:45
eugene

29.05.2019 08:16
krash

Вот как раз правительство здесь меньше всего виновато, перефразируя известное выражение: "Грешно винить убогого", эти люди не ведают что творят, по-просту ума не хватает для осознания собственной никчемности и вины перед народом и страной. Вся ответственность лежит на том, кто правительство "крышует" , чья креатура, кто не бросает своих, а подыскивает новые хлебные места, пример Сердюков.

0  0
29.05.2019 11:07
- гость -

29.05.2019 07:50
- гость -
Абсолютно верно! Молодые хорошо живут и рожают по 3 ребенка исключительно на папкины-мамкины-бабкины-дедкины бабосики и накопления.
Все (!!!) такие семьи которые я знаю, именно на этом и живут, при чем девки обычно не работают, занимаются семьей., а глава получает , ну в среднем 30-35, поэтому, на официал не разгонишься сильно)))

0  0
29.05.2019 11:15
- гость -

29.05.2019 08:16
krash
правительство ни в чем не виновато, оно не просило вас рожать

0  0
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