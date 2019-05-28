Почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные Росстата, основанные на исследовании 48 тыс. домохозяйств.

Порядка 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. 0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.

При этом данные по регионам разнятся. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе 100% домохозяйств говорят, что им денег хватает только на еду. В Новосибирской области таких оказалось 41,3%, в Орловской – 39%, в Удмуртии – 34,9%.

Отмечается также, что для решения своих имущественных проблем российские семьи все чаще берут кредиты. Доля кредитов и займов в структуре расходов наших граждан увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.

Ранее сообщалось, что в России значительно увеличилось число граждан, которые вынуждены экономить на всем – от еды до медицины. Так, число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло с 17% до 24%. Третью строчку заняли траты на одежду и обувь. В 2018 году на этом экономили 9% граждан, теперь их доля увеличилась до 23%.

По данным статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), обнародованной на прошлой неделе, в апреле россияне набрали кредитов почти на 800 млрд рублей. Количество выданных кредитных карт выросло в годовом выражении на 16%, а объемы кредитных лимитов – на 34%.