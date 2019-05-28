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Впервые в России арестовали по статье о занятии высшего положения в ОПГ

, ИА "Амител"
Житель Томска имел статус "вора в законе" и сферу своего преступного влияния
Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ / Фото: golos.io

Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ / Фото: golos.io

В Томске задержан криминальный авторитет, который впоследствии был арестован по новой статье Уголовного кодекса РФ как один из лидеров преступного мира региона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", появившейся в УК РФ в апреле этого года. Имя подозреваемого не называется.

"Установлено, что житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус "вора в законе" и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимал высшее положение в преступной иерархии региона", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что при силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемый был задержан, в ходе обысков изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования. По решению суда мужчину арестовали на два месяца.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей. Исключается возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 19:41
месный

двк пЫню в первую очередь нада арестовать

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