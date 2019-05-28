Медведев заявил о необходимости модернизации МВД

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации технической инфраструктуры МВД для эффективной работы его информационных систем, у ведомства есть соответствующие предложения и предварительные финансовые расчеты, сообщает РИА "Новости".

Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию обозначил один из вопросов повестки дня, который касается развития информационных систем МВД. Это министерство является одним из ключевых участников национальной программы "Цифровая экономика", напомнил премьер.

"В банках данных МВД, полиции содержатся весьма востребованные сведения, причем количество запросов по ним как от ведомств, так и от людей стремительно растет", – уточнил Медведев.

Он подчеркнул, что с увеличением нагрузки на информационные ресурсы растет и продолжительность этих процессов. А это вопрос не только эффективности работы ведомства, но и обеспечения безопасности.

"Поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД. Это потребует создания центров хранения и обработки информации, нужно проработать вопрос о том, на какой технологической площадке они будут размещаться, нужны новые цифровые платформы и гибкая система, которая способна работать с большими данными", – заявил Медведев.

По его словам, "нужно развивать современные сети связи здесь так же, как и в других местах, необходимо позаботиться о том, чтобы все данные были надежно защищены, включая защиту от киберпреступности".

"У МВД есть предложения и предварительные финансовые расчеты. Соответственно, министр их доложит", – добавил Медведев.