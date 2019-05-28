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Новости

Медведев заявил о необходимости модернизации МВД

, ИА "Амител"
"Это потребует создания центров хранения и обработки информации", – отметил премьер
У МВД есть предложения и предварительные финансовые расчеты по модернизации / Фото: rtp.expert

У МВД есть предложения и предварительные финансовые расчеты по модернизации / Фото: rtp.expert

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации технической инфраструктуры МВД для эффективной работы его информационных систем, у ведомства есть соответствующие предложения и предварительные финансовые расчеты, сообщает РИА "Новости".

Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию обозначил один из вопросов повестки дня, который касается развития информационных систем МВД. Это министерство является одним из ключевых участников национальной программы "Цифровая экономика", напомнил премьер.

"В банках данных МВД, полиции содержатся весьма востребованные сведения, причем количество запросов по ним как от ведомств, так и от людей стремительно растет", – уточнил Медведев.

Он подчеркнул, что с увеличением нагрузки на информационные ресурсы растет и продолжительность этих процессов. А это вопрос не только эффективности работы ведомства, но и обеспечения безопасности.

"Поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД. Это потребует создания центров хранения и обработки информации, нужно проработать вопрос о том, на какой технологической площадке они будут размещаться, нужны новые цифровые платформы и гибкая система, которая способна работать с большими данными", – заявил Медведев.

По его словам, "нужно развивать современные сети связи здесь так же, как и в других местах, необходимо позаботиться о том, чтобы все данные были надежно защищены, включая защиту от киберпреступности".

"У МВД есть предложения и предварительные финансовые расчеты. Соответственно, министр их доложит", – добавил Медведев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 19:23
Это так

Надо переименовать полицию в милицию и все будет хорошо

0  0
28.05.2019 19:52
Александр

Лучше в милипоцию.

0  0
28.05.2019 20:13
Пионер

Лимпопоция

0  0
28.05.2019 22:33
- гость -

Чем бы дитя не тешилось лишь бы крепко спало

0  0
29.05.2019 10:08
- гость -

Опять?

0  0
29.05.2019 10:09
- гость -

И монетизацию льгот обратно не в монетизацию. Реформатор айфонный в белых кроссовках и коротких штанинах.

0  0
29.05.2019 11:24
Васисуалий

Всё. Окончательная хана МВД, если убогонький снова им занялся...

0  0
29.05.2019 11:43
- гость -

да хоть полицыя хоть милицыя один черт как неумели работать так и не с умеют работать с кажите прямо ребята мы вот хотим зарплаты поднять сваим родственикам а как зделать без реформы мы незнаем

0  0
29.05.2019 12:38
- гость -

И как в этот раз обзовет? Гестапо?

0  0
29.05.2019 16:47
Алексей

Денег нет, но вы держитесь там... А можно снова реформировать полицию в милицию

0  0
29.05.2019 19:14
леонид

Реформа милиции в полицию прошла... Новые помидоры?

0  0
29.05.2019 19:19
Александр!

У нас все "реформирование" заключается в смене названия. Интересно, что на этот раз придумает сей "великий" политик?

0  0
29.05.2019 20:10
Вадим

А квартиры слабо дать 80 000 кто стоит на очереди

0  0
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