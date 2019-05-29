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Названо самое распространенное нарушение на ЕГЭ в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В прошлом году за это с экзамена удалили семь выпускников
Фото: mtdata.ru

Фото: mtdata.ru

Чаще всего нарушения при сдаче ЕГЭ в Алтайском крае происходят из-за сотовых телефонов. За попытку воспользоваться гаджетом школьника сразу удаляют с экзамена без возможности пересдачи. В прошлом году за нарушения удалили семь человек. Об этом одиннадцатиклассникам и их родителям в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) напомнила начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

"Попытка пронести на экзамен сотовый телефон – самое распространенное нарушение на ЕГЭ. Любой школьник, который будет пойман при попытке достать в аудитории телефон или шпаргалку, будет удален с экзамена, а пересдать сможет только в следующем году. Соответственно, и аттестата в этом году он не получит", – рассказала она.

Дорогая цена

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году экзамен сдавали 731 тысяча учащихся, 480 из них пытались воспользоваться телефонными шпаргалками. Почти всех, а именно 460 человек, вывели из аудитории, не дав закончить работу. В Алтайском крае в прошлом году за нарушения удалили семь человек. В 2019 году таких фактов пока не зарегистрировано.

По словам чиновницы, все аудитории оборудованы камерами видеонаблюдения. Везде будут наблюдатели, в том числе и обученные волонтеры, большинство из которых – студенты.

"Честно, я не вижу в этом никакого смысла. Этот риск будет стоить очень дорого", – добавила Полосина.

Права экзаменующихся

Все, что должно быть при себе – ручка (обязательно черная гелевая) и паспорт. Бумагу и контрольно-измерительные материалы выдадут в аудитории. Все личные вещи будут упакованы в пластиковый пакет, туда же можно положить телефон.

Школьник имеет право ненадолго выходить в коридор и туалет. Перекусить или принять лекарства можно, если на то есть справка от врача.

Если не согласен с оценкой

Если родитель считает, что его чадо написало лучше, чем проставленный балл, то после получения результата в трехдневный срок подается апелляция. Она рассматривается комиссией экспертов, они всю работу проверяют заново.

Популярные предметы

Напомним, более 12,8 тысячи алтайских одиннадцатиклассников начали сдавать ЕГЭ. В понедельник, 27 мая, прошли первые экзамены по географии и литературе. Также школьники будут сдавать физику, химию, обществознание, русский математику, историю, иностранные языки – английский, немецкий, китайский (в Алтайском крае его сдают четыре человека) и другие предметы. Итоги ЕГЭ появятся к 1 июля.

По словам Натальи Полосиной, среди необязательных предметов самый высокий спрос на обществознание, историю, биологию. В последние годы растет количество выпускников, сдающих физику и информатику.

"В прошлом году мы по 12 предметам улучшили результаты. Тогда 86 ребят сдали на 100 баллов, в том числе у шести человек максимальный балл сразу по двум предметам", – добавила Полосина.

По вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2019 году и итогового сочинения (изложения) можно обратиться на горячую линию Министерства образования и науки Алтайского края по телефонам: 8(3852) 29-86-22, 29-86-93 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2019 10:34
- гость -

Если нельзя пользоваться сотовым на экзамене, почему вы разрешаете пользоваться ими на уроках?

0  0
29.05.2019 11:08
гость

А что бы каждого выпускника чипировать, установить тотальный контроль за нервной системой: получил инфу из вне - всё, чип показал, и сразу удалили из аудитории и занесли вспец. личное дело на пожизненно. .......задолбал тотальный контроль, ни какой свободы и личности. Как марионетки.

1  0
29.05.2019 11:31
- гость -

неужели так трудно вообще не брать с собой телефон???

0  0
29.05.2019 13:39
Fkt

Автоматчиков по периметру надо еще! Ну и колючей проволокой обнести периметр.
Сограждане! Как же мы докатились до такой дичи? По моему наше общество очень больно.

0  0
29.05.2019 15:44
- гость -

Вот как это без права пересдачи??? Это что за ...............!!!

0  0
29.05.2019 17:35
- гость -

29.05.2019 13:39
Fkt

Для современных экзаменуемых так и надо делать. Современные дети, многие, могут только гуглить. Если бы все честно сдавали экзамен, показывали только свои знания, то такой строгости никто не выдумывал.

0  0
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