Чаще всего нарушения при сдаче ЕГЭ в Алтайском крае происходят из-за сотовых телефонов. За попытку воспользоваться гаджетом школьника сразу удаляют с экзамена без возможности пересдачи. В прошлом году за нарушения удалили семь человек. Об этом одиннадцатиклассникам и их родителям в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) напомнила начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

"Попытка пронести на экзамен сотовый телефон – самое распространенное нарушение на ЕГЭ. Любой школьник, который будет пойман при попытке достать в аудитории телефон или шпаргалку, будет удален с экзамена, а пересдать сможет только в следующем году. Соответственно, и аттестата в этом году он не получит", – рассказала она.

Дорогая цена

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году экзамен сдавали 731 тысяча учащихся, 480 из них пытались воспользоваться телефонными шпаргалками. Почти всех, а именно 460 человек, вывели из аудитории, не дав закончить работу. В Алтайском крае в прошлом году за нарушения удалили семь человек. В 2019 году таких фактов пока не зарегистрировано.

По словам чиновницы, все аудитории оборудованы камерами видеонаблюдения. Везде будут наблюдатели, в том числе и обученные волонтеры, большинство из которых – студенты.

"Честно, я не вижу в этом никакого смысла. Этот риск будет стоить очень дорого", – добавила Полосина.

Права экзаменующихся

Все, что должно быть при себе – ручка (обязательно черная гелевая) и паспорт. Бумагу и контрольно-измерительные материалы выдадут в аудитории. Все личные вещи будут упакованы в пластиковый пакет, туда же можно положить телефон.

Школьник имеет право ненадолго выходить в коридор и туалет. Перекусить или принять лекарства можно, если на то есть справка от врача.

Если не согласен с оценкой

Если родитель считает, что его чадо написало лучше, чем проставленный балл, то после получения результата в трехдневный срок подается апелляция. Она рассматривается комиссией экспертов, они всю работу проверяют заново.

Популярные предметы

Напомним, более 12,8 тысячи алтайских одиннадцатиклассников начали сдавать ЕГЭ. В понедельник, 27 мая, прошли первые экзамены по географии и литературе. Также школьники будут сдавать физику, химию, обществознание, русский математику, историю, иностранные языки – английский, немецкий, китайский (в Алтайском крае его сдают четыре человека) и другие предметы. Итоги ЕГЭ появятся к 1 июля.

По словам Натальи Полосиной, среди необязательных предметов самый высокий спрос на обществознание, историю, биологию. В последние годы растет количество выпускников, сдающих физику и информатику.

"В прошлом году мы по 12 предметам улучшили результаты. Тогда 86 ребят сдали на 100 баллов, в том числе у шести человек максимальный балл сразу по двум предметам", – добавила Полосина.

По вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2019 году и итогового сочинения (изложения) можно обратиться на горячую линию Министерства образования и науки Алтайского края по телефонам: 8(3852) 29-86-22, 29-86-93 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.