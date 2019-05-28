Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае до конца 2019 года. По данным пресс-центра регионального правительства, на эти цели по краевой программе направят порядка 1 млрд рублей.

Общий план капремонта на 2019 год включает 331 многоквартирный дом в 51 муниципалитете края.

По словам гендиректора Фонда капремонта Алтайского края Александра Пономарева, многие объекты находятся в удручающем состоянии, поэтому ремонт будет непростым. Там, где крыша протекала годами, потребуется не только восстановить покрытие, но и отремонтировать разрушающиеся фасады.

"От застоя влаги на поверхности крыши прорастают кустарники и деревья, как правило, в квартирах верхних этажей появляется плесень и грибок. В таких случаях текущий ремонт не способен решить возникшие проблемы, а капитальный ремонт становится необходимостью", – сказал он.