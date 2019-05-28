Живого марала покажут на фестивале в Алтайском крае

Фестиваль Алтайского марала пройдет в Алтайском крае 1 июня. Гости смогут увидеть живого марала и сфотографироваться с талисманом праздника. Помимо выставки-ярмарки продукции пантового мараловодства организаторы готовят развлекательную программу с конкурсами, спортивными и кулинарными состязаниями, катанием на пони.

Начало программы в 11:00 часов, место проведения – площадка Алтайского племенного выставочного центра в с. Алтайское Алтайского района.

Как сообщает Алтайтурцентр, фестиваль проходит в регионе с 2014 года, он призван продемонстрировать возможности пантового мараловодства, рассказать о продукции, которую производят из пантов марала местные предприятия.