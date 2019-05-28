Андрей Шишмарев – руководитель и тренер международной школы ораторского искусства "Спикер", психолог, телесный терапевт, организатор и тренер Школы НЛП и коучинга, соучредитель юридической компании "ЮристКонсульт" и автор курсов "Оратор от Души", "Я Цицерон", "Живу со страстью", "Я Ракета в 2019". Более 15 лет занимается практикой публичных выступлений, обучил тысячи студентов более чем из 23 городов России, США, Италии, Казахстана и Белоруссии.

29 мая 2019 года Андрей Шишмарев выступит в столице Алтайского края. В банкетном зале гостиницы "Барнаул" состоится бесплатное занятие его авторского курса "Оратор от Души".

Это трансформационный тренинг по ораторскому мастерству. Многим людям страшно знакомиться и общаться с людьми, не получается выстраивать отношения с противоположным полом. Кто-то не чувствует себя свободно в обществе, не умеет уверенно выступать на публике. Другой проблемой часто является страх сдавать экзамены, разговаривать с начальством, органами власти. Не каждый человек может решиться сменить работу, просить, в том числе просить повышения зарплаты, денег, бонусов и т.д.

"Оратор от души" направлен на:

тренировки эффективных публичных выступлений, ораторского искусства и переговоров;

работе со страхом публичных выступлений;

умение говорить свободно и уверенно без бумажки;

грамотное использование параметров голоса, жестов, перемещений;

навык энергичных и зажигающих выступлений;

секреты контакта с трудными слушателями;

специфику рассказывания историй и проведения ярких презентаций;

разработку умения, как легче коммуницировать и быть другом аудитории.

Кроме того, в курсе есть темы имиджа, невербальной коммуникации, проработка телесных и психологических зажимов, финансовых вопросов и многого другого.

Во время вы сможете:

– проработать мотивирующие цели выступать;

– научиться давать себе обратную связь и применять приемы эффективного обучения;

– потренировать более 10 мощных приемов и способов преодоления страха выступать;

– узнать, как управлять своей энергетикой во время выступления;

– попрактиковаться.

Уже в этот же вечер и на следующий день вы заметите изменения.

29 мая 2019 года с 19:00 до 21:00.

Регистрация участников начнется в 18:50.

Вход бесплатный.

Для участия

1) напишите сообщение в сообщество "Оратор от души" в соцсети "ВКонтакте": "Хочу на бесплатное занятие";

2) подпишитесь на рассылку.

г. Барнаул, пл. Победы, 3

Гостиница "Барнаул" (банкетный зал)